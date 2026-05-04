وفد جزائري يبحث في تشاد إنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء

باشر وفد تقني جزائري رفيع المستوى مباحثات في العاصمة التشادية نجامينا حول التحضيرات الأولية لإنجاز مقطعين استراتيجيين من الطريق العابر للصحراء داخل التراب التشادي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفق بيان لوزارة الأشغال العمومية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لاتفاقات التفاهم ومذكرات التعاون المبرمة في 22 أفريل الماضي بين الجزائر وجمهورية تشاد، خاصة في قطاع البنية التحتية، حيث يرتقب أن تتكفل مؤسسات جزائرية بإنجاز الجزء المتبقي من هذا المشروع الطرقي الهام.

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، إلى جانب مؤسسات عمومية ناشطة في القطاع، من بينها كوسيدار للأشغال العمومية، والشركة الوطنية للأشغال العمومية، وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية.

وحظي الوفد الجزائري باستقبال رسمي من طرف وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، أمير إدريس كوردا، بحضور سفير الجزائر لدى تشاد، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بإطلاق المشروع وضبط ترتيباته الأولية.