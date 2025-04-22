وفد روسي لبحث فرص تكثيف الاستثمار في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يوم الثلاثاء، وفدا اقتصاديا روسيا برئاسة سيرغاي كاتيرين رئيس الغرفة الروسية للتجارة والصناعة.

وقد سمح هذا اللقاءات، وفق ما ذكره بيان للوكالة، باستعراض “العلاقات الجزائرية الروسية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية منها. وضرورة تكثيف الشراكات الاقتصادية بين مؤسسات البلدين، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية”.

وتلقى الوفد الروسي “شروحات حول دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كأداة لمرافقة المستثمر. والتحفيزات التي يمنحها القانون في إطار سياسة جذب وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة”.

حيث أبرز ركاش بالمناسبة، “انفتاح الجزائر على الاستثمار الأجنبي، وسياستها لتشجيع وترقية الإنتاج والصناعات المحلية، والقطاعات التي تشكل حاليا أولية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.

كما أشار ركاش إلى “التحسّن الذي شهده مناخ الأعمال في الجزائر، في السنوات الأخيرة. وتعليمات السلطات العليا في البلاد، بتسهيل الفعل الاستثماري، ومرافقة الاستثمارات”.

من جانبه، أبدى رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية “اهتمام ورغبة مؤسسات بلاده، بتطوير شراكات مثمرة مع نظيرتها الجزائرية، وإنجاز مشاريع استثمارية في عدة مجالات في الجزائر”.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على عقد “لقاءات ثنائية عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مختلف غرف التجارة والصناعة الجهوية في روسيا، البالغ عددها 130 غرفة. بحيث تضم مستثمرين ورجال أعمال ينشطون في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

“وستسعى هذه اللقاءات، إلى التعريف بمزايا وفرص الاستثمار في الجزائر، وأيضا الامتيازات والتحفيزات التي يقرّها القانون المؤطر للاستثمار، للاستثمارات الأجنبية ومنها الروسية”، يضيف البيان.