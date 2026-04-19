وفد من وزارة الفلاحة يتفقد جاهزية مشاريع تربية المائيات بسيدي بلعباس

لتعزيز الإنتاج والسيادة الغذائية

وقف وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على مدى تقدم وجاهزية عدد من المشاريع المهيكلة في قطاع تربية المائيات بسيدي بلعباس، في إطار توجه يهدف إلى تحويل الولاية إلى قطب داخلي رائد في إنتاج وتسويق الموارد الصيدية، وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في هذا المجال.

وشملت الزيارة، التي انطلقت الجمعة، مدير تنمية تربية المائيات، مدير الإدارة العامة، ونائب مدير التجهيز العمومي، حيث عاين الوفد محطة مفرخة تربية المائيات ببلدية الطابية، واطلع على نتائج إعادة الاستغلال والتهيئة الشاملة التي مست المنشأة، من بينها استلام بئر ارتوازي وتجهيز المخابر بأحدث المعدات.

وأكد مسؤولو القطاع أن استكمال تركيب “النظام المغلق” لإنتاج صغار الأسماك الموجهة للاستزراع يمثل مرحلة مفصلية تسمح بدخول المفرخة حيز الإنتاج الفعلي، بما يضمن تزويد المستثمرين بالمدخلات الأساسية محليا.

وفي سياق دعم سلسلة الإنتاج، تفقد الوفد وحدة صناعة أعلاف الأسماك بمنطقة الجواهر ببلدية سيدي لحسن، والتي تعد مشروعا استراتيجيا لتوفير أعلاف ذات جودة عالية لفائدة المربين، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وترقية المنتج المحلي، وتعزيز السيادة في هذا المجال.

كما شملت الزيارة معاينة سوق بيع السمك بالجملة، حيث قدمت شروحات حول نظام التسيير الرقمي المعتمد، والذي يتيح تتبع تدفقات المنتجات السمكية بدقة، سواء عند الدخول أو الخروج، مع تفعيل آليات رقابة تضمن الشفافية وحسن التسيير التجاري.

واختتم الوفد زيارته بتفقد نقطة بيع الأسماك بالتجزئة بحي العربي بن مهيدي، المتعاقدة مع غرفة الصيد البحري، حيث تم الوقوف على ظروف التسويق ومدى استجابة المنتجات لمتطلبات المستهلك من حيث الجودة والأسعار.

وتعكس هذه الزيارة الأهمية التي توليها السلطات العليا لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة القادرة على خلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي على المستويين المحلي والوطني.