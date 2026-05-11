وفد نيجري يزور الجزائر لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات

يؤدي وفد يضم خبراء ومهندسين من وزارة البترول بجمهورية النيجر زيارة عمل إلى الجزائر تمتد من 9 إلى 18 ماي الجاري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الطاقوي، وفق ما أفاد به بيان لسوناطراك.

وتأتي هذه الزيارة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين يوم 24 مارس الماضي بالعاصمة النيجرية نيامي، بهدف تطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

واستهل الوفد النيجري برنامج زيارته بعقد اجتماع تقني بمقر نشاط الاستكشاف والإنتاج التابع لسوناطراك، جمعه بنائب الرئيس المكلف بالنشاط، فريد جطو، وفريقه، بحضور ممثلين عن وزارة المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

كما قام الوفد بزيارات ميدانية إلى مركز تسيير البيانات التابع للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، إضافة إلى مركز تسيير البيانات التابع لقسم الإنتاج لنشاط الاستكشاف والإنتاج بالعاصمة.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من الجولات التقنية إلى منشآت وهياكل طاقوية تابعة لـسوناطراك بولاية بومرداس، تشمل مركز معالجة البيانات الزلزالية التابع لـ”إيناجيو”، ومركز تسيير البيانات التابع لقسم الاستكشاف، إلى جانب قسم المخابر وجي سي بي، فضلا عن زيارة إلى المعهد الجزائري للبترول.

ومن المرتقب أن يتوجه الوفد أيضا إلى حاسي مسعود لزيارة مركز حفظ العينات الصخرية وعدد من فروع سوناطراك، من بينها إينافور، والشركة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية للخدمات البترولية.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعي جمهورية النيجر لتحديث هياكلها التقنية في قطاع المحروقات، والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجالات تسيير البيانات البترولية والبنى التحتية الرقمية ومراقبة جودة المحروقات، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التقنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

وأكدت سوناطراك أن هذه المهمة تعكس المستوى المتقدم للتعاون بين الجزائر والنيجر، والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة في المجال الطاقوي، خاصة في مجالات تطوير القدرات التقنية والتكوين وتبادل الخبرات، بما يدعم مصالح البلدين وجهود التنمية المستدامة في المنطقة.