وفود 4 دول في القاعدة الإقليمية لمنظمة “نارك” بجيجل

قامت وفود كل من الجزائر ومصر وليبيا والصحراء الغربية والأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا (نارك)، بزيارة إلى القاعدة اللوجستية الإقليمية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل.

وجاءت هذه الزيارة على هامش أشغال الاجتماع الـ10 لمجلس وزراء الدفاع‏ والـ11 للجنة رؤساء الأركان ‏والـ14 لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا‏، بالجزائر بين 2 إلى 6 ماي 2023.

وقدرة إقليم شمال إفريقيا (NARC) هي منظمة إقليمية تهتم بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفقا للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد كان في استقبال الوفود رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، رفقة قائد القاعدة اللوجستية الإقليمية وإطارات من قيادة الناحية العسكرية.

ووقفت الوفود على “منشآت القاعدة اللوجستية الإقليمية، التي تلعب دوراً رئيسياً في الدعم اللوجستي للقوة الإقليمية الجاهزة لقدرة إقليم شمال إفريقيا، والقوة الإفريقية الجاهزة، في حالة نشرهما ضمن عمليات دعم السلم”.

وكانت الزيارة “فرصة تبادل فيها ممثلو الدول الأعضاء، والأمانة التنفيذية، وجهات النظر حول الرهانات الأمنية الإقليمية والتحديات اللوجستية التي تواجهها القوة الإفريقية الجاهزة”.

وقد أكد المشاركون “أهمية التعاون الإقليمي في مجال الأمن والسلامة، والتزام دول قدرة إقليم شمال إفريقيا بتعزيز قدراتها ضمن القوة الإفريقية الجاهزة”، يضيف البيان.