وكالة “أناد”: قبول 146 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) 146 ملفا إضافيا يتعلق بتعويض ديون الشباب من ذوي المشاريع وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض.

وجاء في بيان للوكالة، الأحد، أن هذه الأخيرة قامت خلال جلسة العمل الـ21 بدراسة 500 ملف لمؤسسات متعثرة من أصل 10599 مؤسسة، مقدم من طرف ممثلي البنوك للولايات تيزي وزو، الجزائر، الطارف، حيث تم قبول 146 ملف للتعويض بما يفوق 25 مليار سنتيم وذلك في إطار دعم وتنمية المقاولاتية والتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة من أجل تعويض ديونها بهدف إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.

وأضافت الوكالة, أنه تم تأجيل 337 ملف كون المؤسسات لا تزال في حالة نشاط وذلك بهدف إعادة دراسة هذه الملفات وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “اناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تم تسوية وضعية (05) ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة وإعادة (12) ملف إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

وذكر البيان أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تضم ممثلين عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب من ذوي المشاريع برمجت جلسات كل أسبوع لدراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.