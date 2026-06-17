وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط

بسبب تداعيات الحرب في إيران

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، في ظل التداعيات المستمرة للحرب في إيران، متوقعة تراجع الطلب بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في ماي الماضي كانت تشير إلى انخفاض قدره 420 ألف برميل يوميًا فقط.

وأوضح تقرير الوكالة الصادر اليوم الأربعاء أن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيتراجع إلى أقل من 103 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، في مراجعة تعكس تأثير التطورات الجيوسياسية الأخيرة على آفاق السوق العالمية.

وفي جانب الإمدادات، توقعت الوكالة انخفاض المعروض العالمي من النفط بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا خلال 2026، ليصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميًا.

ورغم هذا التراجع في الإنتاج، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار تفوق الطلب على المعروض خلال العام الجاري، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 920 ألف برميل يوميًا. إلا أن هذه الفجوة تبقى أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى عجز يبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا.

وفي أول نظرة استشرافية لسوق النفط خلال عام 2027، رجحت الوكالة عودة الطلب العالمي إلى النمو بوتيرة محدودة، بزيادة تقدر بمليوني برميل يوميًا، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 105.3 مليون برميل يوميًا.

في المقابل، توقعت الوكالة ارتفاعًا أكبر في الإمدادات العالمية خلال 2027، مع زيادة بنحو 8 ملايين برميل يوميًا، ما سيرفع إجمالي المعروض إلى نحو 110 ملايين برميل يوميًا، وهو ما قد يؤدي إلى تحول ميزان السوق نحو فائض في الإمدادات مقارنة بمستويات الطلب المتوقعة.