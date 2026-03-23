وكالة تسنيم: إيران تحضّر مفاجآت جديدة للأيام المقبلة من الحرب

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري يوم الإثنين، أن إيران تخطّط لمفاجآت جديدة للأيام المقبلة من الحرب، قد يؤدي تنفيذها إلى نتائج كبيرة للغاية.

وقال المصدر العسكري للوكالة إن الرئيس الأمريكي “يفكر في مخرج من المأزق، ولهذا السبب قام بنقل الحرب من سفنه الهاربة إلى وسائل التواصل الاجتماعي”.

متابعا:”ترامب يعلم أن ذخيرته العسكرية الهجومية والدفاعية في حالة سيئة للغاية، وليس لديه أمل في تحقيق نصر عسكري أو فتح مضيق هرمز عسكريا”.

قبل أن يضيف:”على عكس وعود ترامب الفارغة، أعدّت إيران مفاجآت للأيام المقبلة، ستجعل نتيجة الحرب أكثر وضوحا”.

وقال ⁠الرئيس ⁠الأمريكي في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات “جيدة وبنّاءة” مع مسؤول إيراني لم يسمّه. وهو ما نفته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.

وكتب ترامب في منشور:”أصدرت تعليماتي ⁠لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية ‌التحتية للطاقة في إيران مدة 5 أيام. والأمر يتوقف ‌على ‌نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.