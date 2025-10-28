-- -- -- / -- -- --
الجزائر

ولاية الجزائر تكشف عن برنامج الاحتفالات بذكرى أول نوفمبر

الشروق أونلاين
كشفت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ71  لاندلاع الثورة التحريرية، المصادفة لـ1 نوفمبر.

وحسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للولاية، فقد تم تسطير برنامج خاص لإحياء هذه الذكرى الخالدة، والذي تضمن نشاطات ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية متنوعة، تمس الفضاءات العمومية من الساحات والمنتزهات وقاعات العرض.

وللإطلاع على تفاصيل البرنامج، دعت الولاية المواطنين إلى الاستعانة بالصور المرفقة، أو من خلال الرابط الالكتروني الآتي: https://drive.google.com/file/d/1r2gMNdIJ-RaX0WlOj6kilZAgzRFs23mR/view

