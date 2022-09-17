ولاية الجزائر: وزير الداخلية يشرف على مراسم نقل المهام.. وهذا ما طلبه من الوالي الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد يوم السبت، على تنصيب الوالي الجديد للجزائر رابحي عبد النور.

وسيخلف الوالي رابحي سابقه أحمد معبد، الذي تم تحويله إلى ولاية البليدة، في الحركة الأخيرة التي أجراها الرئيس تبون في سلك الولاة.

ودعا الوزير مراد في خلال المراسم إلى أن “يرقى تسيير عاصمة البلاد، إلى كبريات العواصم. وأن تتعزز بمرافق عصرية، و إطار معيشي يتناسب ومكانتها كمدينة متوسطية كبرى”.

من جهته، أكد الوالي الجديد للعاصمة “التزامه بالعمل من أجل مواصلة الجهود للتسيير الأمثل لعاصمة البلاد”.

في حين اعتبر أحمد معبد، أن عمله كوال للجزائر كان بمثابة “مصدر فخر”، مشيرا إلى أبرز الإنجازات المحققة في خلال فترة توليه للمنصب.