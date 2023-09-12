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ولي العهد السعودي يجري “زيارة خاصة” إلى عُمان

الشروق أونلاين
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ولي العهد السعودي يجري “زيارة خاصة” إلى عُمان
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ولي العهد السعودي

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء الإثنين إلى سلطنة عُمان، في “زيارة خاصة” يجريها إلى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في المملكة إن بن سلمان “وصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة. سيلتقي خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان”.

وشارك بن سلمان في قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في العاصمة الهندية. قبل أن يوقّع عدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الرياض ونيودلهي.

وتتعلق إحدى هذه الاتفاقيات، بمشروع الممرات العابرة للقارات، التي ستربط بين الهند وأوروبا عبر دول الشرق الأوسط. عن طريق شبكة موانئ وسكك حديدية وكوابل للألياف البصرية.

وقال بن سلمان على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي إن “هذا المشروع سيسهم في تطوير البنى التحتية. التي تشمل السكك الحديدية، والموانئ، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية”.

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