وناس يواصل التألق مع ليل في الملاعب الفرنسية

كافأته "ليكيب" بوضعه في التشكيلة المثالية للجولة التاسعة لليغ1

اختارت صحيفة ليكيب الفرنسية المهاجم الجزائري،ادم وناس، ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع التاسع من بطولة الدرجة الأولى بفرنسا، بعد تألقه اللافت خلال مواجهة فريقه ليل أمام لوريان.

وتحصل ادم وناس على ثاني أعلى تنقيط بين كل اللاعبين خلال الجولة التاسعة لليغ1 خلف مهاجم منتخب فرنسا و نادي موناكو وسام بن يدر الذي نال علامة 9 من عشرة. وكافأت صحيفة “ليكيب” وناس نظير أدائه الممتاز في مواجهة ليل و لوريان، يوم أول أمس، حيث كان اللاعب الأكثر توهجا فوق المستطيل الأخضر وصنع عديد الفرص لفريقه انتهت واحدة منها في شباك الفريق المحلي، بعد أن قاد هجمة سريعة موظفا مهاراته الفنية العالية وضع زميله في وضعية سهلة للتهديف، وقع على إثره هذا الأخير الهدف الوحيد لنادي ليل في المباراة التي انتهت بهزيمة رفاق ادم وناس بنتيجة هدف لهدفين.

ونجح وناس منذ التحاقه بصفوف نادي ليل خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي نابولي الايطالي في جلب الأنظار إليه، بفضل أسلوب لعبه المهاري الذي صنع الفارق لفريقه وجلب إضافة كبيرة لفريقه الجديد. ويكون ادم وناس قد تخلص من المشاكل التي كانت تطارده في إيطاليا عندما كان يعاني دكة الاحتياط ولم يتمكن من فرض نفسه على المدرب لوتشيانو سباليتي الذي كان يفضل لاعبين آخرين في مركزه .

يشار إلى أن وناس برز أيضا مع المنتخب الوطني خلال اللقاءين الوديين الأخيرين في تربص شهر سبتمبر أمام غينيا و نيجيريا، وترك انطباعا جيدا للناخب الوطني، جمال بلماضي، وأنصار “الخضر” الذين أشادوا كثيرا بما يقدمه للمنتخب من مجهودات على غرار ما يفعله في نادي ليل، وهي النقطة التي قربته لقلوب الجزائريين.