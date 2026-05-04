وهران: انطلاق الصالون الدولي للسكن والعقار في هذا التاريخ

ح.م
تستعد مدينة وهران لاحتضان الطبعة الأولى من الصالون الدولي للسكن والعقار “لوجيم إكسبو” خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 جويلية المقبل، بمشاركة أزيد من 70 عارضا من مختلف الفاعلين في قطاع السكن والعقار، حسب ما أعلنه محافظ الصالون محمد ياسين خشعي.

وأوضح خشعي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، أن المعرض سيجمع مهنيي العقار والسكن، من مرقين عقاريين وممثلي مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات تأمين، فضلا عن ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالجزائر.

وينظم هذا الحدث الاقتصادي بمبادرة من وكالة “ايلتيمات ستاسيون” بالشراكة مع “وكالة إشهار بوميديا”، حيث سيشكل فضاء لعرض مستجدات القطاع وتعزيز فرص الشراكة، من خلال تقديم تصاميم وإبداعات تكنولوجية للمنازل الحديثة، وكذا حلول عقارية متنوعة تستجيب لاحتياجات طالبي السكن وفق مستويات دخلهم، بمشاركة مرقين عقاريين ومكاتب هندسة معمارية ومهنيي الديكور.

ويقام الصالون على مدار خمسة أيام تحت شعار “صيف، سكن”، تزامنا مع موسم الاصطياف، ما يجعله فرصة للمواطنين والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للاستثمار في قطاع السكن، سواء عبر اقتناء سكنات بصيغة الترقوي أو التسجيل في البرامج السكنية الجاري إنجازها بمدينة وهران.

كما سيقدم عدد من المرقين العقاريين، خلال هذه التظاهرة، تخفيضات في أسعار السكنات المنجزة وخيارات البيع على المخطط، بهدف استقطاب أكبر عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج الراغبين في الحصول على سكن.

ويتضمن برنامج الصالون أيضا تنظيم لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب سلسلة من المحاضرات الموجهة لمهنيي القطاع، تتناول مواضيع متعددة من بينها “البيئة والمنازل الذكية”، و”التكنولوجيات الحديثة في مجال البناء”، و”الهندسة المعمارية”، و”الجانب الجمالي للبرامج السكنية”، و”التهيئة الحضرية والمساحات الخضراء”.

