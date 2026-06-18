وهران: تدشين أول وحدة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الخميس 18 جوان، على تدشين أول وحدة متخصصة في تصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر، بوهران، وفقا لما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية.

وتعد هذه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تعد أدوية بيولوجية متقدمة موجهة لعلاج عدة أمراض، في مقدمتها السرطان.

ويعتبر المشروع المنجز من طرف المخابر الدولية الرائدة “أوريون لاب”، “سابقة على المستوى الوطني في مجال الصناعة الصيدلانية، حيث هو الثاني من نوعه في القارة الأفريقية.”

وأكد قويدري بالمناسبة أن هذا المشروع “يشكل محطة تاريخية في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، كونه يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لضمان سيادة صحية من خلال توطين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة، وتوفير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان داخل الوطن.”