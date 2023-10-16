-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الأعلى للأمن: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد المدنيين في فلسطين
العالم

“وول ستريت جورنال” : أمريكا تستعدّ لدعم الكيان بـ2000 جندي

الشروق أونلاين
  • 179
  • 0
“وول ستريت جورنال” : أمريكا تستعدّ لدعم الكيان بـ2000 جندي
ح. م
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للاستعداد لانتشار محتمل لدعم الكيان.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين أن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للاستعداد لانتشار محتمل لدعم الكيان في عدوانه على غزة.

وحسب ما نشرته الصحيفة، اليوم الإثنين 16 أكتوبر، فلن يكون لهؤلاء الجنود دور قتالي، ولم يتم أمر أي مشاة بالإستعداد للإنتشار. إنما ما سيقوم به هؤلاء الجنود في حالة الإنتشار، هو تقديم المشورة والدعم الطبي، حسب ما ذكرته “وول ستريت جورنال”.

هؤلاء الجنود هم من مختلف أنحاء القوات المسلحة الأمريكية، ومن القوات التي تتمركز حاليا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما فيها أوروبا.

الصحيفة قالت أنه ليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو أين ستقوم بنشرها، لكن قرار البنتاغون أشار إلى أنها تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بشن توغل بري في غزة.

مقالات ذات صلة
مسيرة حاشدة في الرباط ضد “عار التطبيع” (فيديو)

مسيرة حاشدة في الرباط ضد “عار التطبيع” (فيديو)

هل كان الإعلام الغربي موضوعيا في تغطيته لعملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من أحداث؟

هل كان الإعلام الغربي موضوعيا في تغطيته لعملية “طوفان الأقصى” وما تلاها من أحداث؟

تقرير أمريكي يكشف سبب تأجيل إسرائيل لحربها البرية على غزة عدة أيام

تقرير أمريكي يكشف سبب تأجيل إسرائيل لحربها البرية على غزة عدة أيام

مسؤول إسرائيلي بارز يوجه لإيران هذه التهمة!

مسؤول إسرائيلي بارز يوجه لإيران هذه التهمة!

العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل “الفوسفور الأبيض” في غزة.. فما هو؟

العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل “الفوسفور الأبيض” في غزة.. فما هو؟

الإعتداء على القطاع خلّف مليون نازح في أوّل أسبوع حسب الأونوروا

الإعتداء على القطاع خلّف مليون نازح في أوّل أسبوع حسب الأونوروا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد