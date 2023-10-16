“وول ستريت جورنال” : أمريكا تستعدّ لدعم الكيان بـ2000 جندي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للاستعداد لانتشار محتمل لدعم الكيان.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين أن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للاستعداد لانتشار محتمل لدعم الكيان في عدوانه على غزة.

وحسب ما نشرته الصحيفة، اليوم الإثنين 16 أكتوبر، فلن يكون لهؤلاء الجنود دور قتالي، ولم يتم أمر أي مشاة بالإستعداد للإنتشار. إنما ما سيقوم به هؤلاء الجنود في حالة الإنتشار، هو تقديم المشورة والدعم الطبي، حسب ما ذكرته “وول ستريت جورنال”.

هؤلاء الجنود هم من مختلف أنحاء القوات المسلحة الأمريكية، ومن القوات التي تتمركز حاليا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما فيها أوروبا.

الصحيفة قالت أنه ليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو أين ستقوم بنشرها، لكن قرار البنتاغون أشار إلى أنها تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بشن توغل بري في غزة.