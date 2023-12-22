ويكيبيديا تنظم غلقا مؤقتا تضامنا مع فلسطين

أعلن مجتمع ويكيبيديا عربية عن تنظيمه لغلق مؤقت للموسوعة يوم غد السبت، وذلك تضامنا مع ما تتعرض له غزة وفلسطين من عدوان منذ السابع أكتوبر.

ونشر المجتمع “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل، اتفق مجتمع ويكيبيديا العربية بالإجماع على تنظيم إغلاقٍ مؤقتٍ. سيكون الإغلاق يوم 23 ديسمبر 2023، كما أننا سنغير شعار ويكيبيديا العربية في الساعات القادمة، فترقبوا معنا…”

للإشارة فموسوعة ويكيبيديا والتي تم إطلاقها عام 2001، هي موسوعة تشاركية تعد اليوم أشهر موسوعة وأكثرها استخداما على الأنترنت. وتتم تغذية محتوى الموسوعة من طرف متطوعين، وأولئك المتطوعون هم نفسهم الذين يقومون بتسيير الموسوعة بطريقة تشاركية.