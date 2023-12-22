-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

ويكيبيديا تنظم غلقا مؤقتا تضامنا مع فلسطين

الشروق أونلاين
  • 2
  • 0
ويكيبيديا تنظم غلقا مؤقتا تضامنا مع فلسطين
ويكيبيديا
أعلن مجتمع ويكيبيديا عن تنظيمه لغلق مؤقت تضامنا مع فلسطين.

أعلن مجتمع ويكيبيديا عربية عن تنظيمه لغلق مؤقت للموسوعة يوم غد السبت، وذلك تضامنا مع ما تتعرض له غزة وفلسطين من عدوان منذ السابع أكتوبر.

ونشر المجتمع “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ودعوةً لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل، اتفق مجتمع ويكيبيديا العربية بالإجماع على تنظيم إغلاقٍ مؤقتٍ. سيكون الإغلاق يوم 23 ديسمبر 2023، كما أننا سنغير شعار ويكيبيديا العربية في الساعات القادمة، فترقبوا معنا…”

للإشارة فموسوعة ويكيبيديا والتي تم إطلاقها عام 2001، هي موسوعة تشاركية تعد اليوم أشهر موسوعة وأكثرها استخداما على الأنترنت. وتتم تغذية محتوى الموسوعة من طرف متطوعين، وأولئك المتطوعون هم نفسهم الذين يقومون بتسيير الموسوعة بطريقة تشاركية.

مقالات ذات صلة
السياحة الجبلية بين متعة “الترحال” ومخاطر الاستكشاف!

السياحة الجبلية بين متعة “الترحال” ومخاطر الاستكشاف!

صانع الفرحة وجابر الخواطر.. هكذا استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر القلوب عبر المنصة الشهيرة!

صانع الفرحة وجابر الخواطر.. هكذا استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر القلوب عبر المنصة الشهيرة!

كم تدفع من أجل جواز سفرك ؟

كم تدفع من أجل جواز سفرك ؟

ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

السوفية التي سجنها الاستعمار بسبب شعرها

السوفية التي سجنها الاستعمار بسبب شعرها

تعرّف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في الشتاء

تعرّف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في الشتاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد