ياسين براهيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

ضمت العديد من الأسماء يتقدمهم الإيطالي ماركو فيراتي

اختير الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الغرافة القطري، ضمن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الموسم الكروي الحالي (2023-2024)، حسب ما أعلنه الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكشف نفس المصدر عن بدء عملية التصويت الخاصة بالترشيح لجوائز الأفضل في البطولة القطرية لكرة القدم للموسم الكروي الجاري، والتي يتم التصويت فيها على جوائز: أفضل لاعب تحت 23 عاما، أفضل مدرب، وأفضل لاعب.

بالإضافة للدولي الجزائري، ضمت القائمة كلا من لاعب السد أكرم عفيف، ومتوسط ميدان العربي الإيطالي ماركو فيراتي، وزميله في الفريق البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والتونسي نعيم السليتي لاعب الأهلي، والبرازيلي روجر فيديتش مهاجم الريان، ومواطنه برونو تاباتا مهاجم نادي قطر.

كما تصدر البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الريان القائمة الصادرة لأفضل مدرب في الموسم، فيما جاء مواطنه بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق الغرافة ثانيا والمدرب القطري وسام رزق مدرب السد ثالثا.

يشار إلى أن جائزة منصور مفتاح للهداف، حسمت لصالح مهاجم السد بطل الدوري أكرم عفيف بعد تسجيله 26 هدفا بفارق 5 أهداف عن الجزائري ياسين براهيمي “الغرافة” برصيد 21 هدفا، ثم البرازيلي روجر غيديش “الريان” في المركز الثالث في الترتيب بـ19 هدفا، يليه السوري عمر السومة ” العربي” بـ17 هدفا، وجاء الكيني مايكل أولونغا “الدحيل” خامسا بـ16 هدفا متساويا مع الجزائري محمد بن يطو “الوكرة”.

ومعلوم أن هدف بن يطو مع ناديه أمام الغرافة ضمن الجولة الـ21 من البطولة القطرية، قد اختير، كأجمل هدف في شهر أفريل الفارط، حسب اللجنة الفنية لبطولة نجوم قطر لكرة القدم.