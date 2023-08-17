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رياضة
ومحرز يوقّع الأول في السعودية "بلمسة واحدة"

ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)

الشروق أونلاين
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ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)
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براهيمي ومحرز

في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وبعد مناورة بارعة، سجّل الجزائري ياسين براهيمي الهدف الرابع لفريقه الغرافة في شباك نادي قطر.

وانتهت المقابلة بين ناديي الغرافة وقطر، في افتتاح دوري نجوم إكسبو، على نتيجة التعادل بـأربعة أهداف لكل فريق.

وتقدّم رفاق براهيمي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لشوط المقابلة الثاني، بهدف رابع، سجّله نجم بورتو السابق بطريقة جميلة.

لكن مهاجم نادي قطر الكونغولي مالانغو، تمكّن من إضافة هدف التعادل بعد 4 دقائق فقط، لتنتهي المباراة على ثمانية مثيرة.

وفي الدوري السعودي، وقّع قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، هدفه الأول مع أهلي جدة، بعد أن أودع عرضية دقيقة من فهد الرشيدي، وبلمسة واحدة، في شباك نادي الخليج.

وكان هدف محرز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، هو الثاني للأهلي في المباراة الجارية لحساب الجولة الثانية من دوري روشن.

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