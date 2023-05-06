ياسين عدلي جديد الخضر

يستعد المدرب جمال بلماضي، استدعاء لاعب الميلان ياسين عدلي لصفوف محاربي الصحراء لكن فضّل تركه مع ناديه ليركز أكثر على استعادة مستواه، ويلعب ياسين عدلي، 22 عاما، بصفوف ميلان منذ صيف 2021..

حيث انتقل إليه من بوردو الفرنسي، الذي ضمه من باريس سان جيرمان في 2019. إلا أن عدلي يواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم، حيث غاب كثيرا عن حسابات ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، الذي أشركه في 5 مباريات فقط بإجمالي 121 دقيقة. كان ياسين عدلي، ارتدى قميص منتخب فرنسا في مراحل الشباب والناشئين تحت 20 عاما، و16 عاما.