ياسين وليد يُجري مباحثات ثنائية مع روسيا والصين للاستثمار في القطاع الزراعي

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، الثلاثاء، لقاء تشاوريا مع عضو وفد الأعمال الروسي، مؤسس ورئيس مجموعة شركات “إيكو نيفا”، ستيفان دور.

وحسب بيان الوزارة الوصية، فقد تباحث الطرفان سُبل وفرص الاستثمار في المجال الزراعي خصوصا في الأراضي الصحراوية لما تتوفر عليه من قدرات طبيعية وتسهيلات مقدّمة من طرف الدولة.

وفي خضمّ هذه المشاورات المنعقدة في مقر الوزارة بحضور المكلفة بالشؤون الزراعية بسفارة روسيا بالجزائر ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “عبر الجانب الروسي عن رغبة المتعاملين الروس في تجسيد مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي لا سيما بجنوب البلاد”، على غرار المشروع الإيطالي الذي تقوده شركة “بي أف” والقطري الذي تقوده شركة “بلدنا”.

وكان لوزير الفلاحة، ياسين وليد، لقاء آخر مع وفدّ صيني عن المؤسسة الحكومية XPCC للإنتاج والبناء التابعة لمحافظة شينجيانغ الصينية يقوده، تشانغ وينشنغ، تناول فيه الطرفان آفاق التعاون الثنائي في المجال الزراعي.

ووفقا لذات المصدر، فقد أكد الوزير وليد، على اهتمام الجزائر بالنموذج الصيني والاستفادة من التجربة الصينية فيما يخص استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، كالتشجير ومكافحة التصحر، تطوير البذور الملائمة للمناخ الجاف، الري الفلاحي وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال ذات اللقاء، اقتراح وضع آليات تعاون وشراكة بين مؤسسات البحث العلمي للبلدين بالإضافة إلى دعوة المتعاملين الصينيين للاستثمار في الجزائر والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ومن الموقع الجغرافي الذي تحتله الجزائر بالنسبة للأسواق الخارجية.