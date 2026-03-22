“يتواجد 15 لاعبا في القائمة الموسعة يمكن أن يشاركوا في المونديال”

"الخضر" يدخلون التربص ما قبل الأخير تحضيرا لكأس العالم.. بيتكوفيتش:

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم، الأحد، في تربص مغلق بإيطاليا تحضيرا للمباراتين الدوليتين الوديتين أمام منتخب غواتيمالا يوم الجمعة 27 مارس بملعب “لويجي فيراريس” بمدينة جنوى الإيطالية-، فيما ستقام المباراة الثانية أمام منتخب الأوروغواي-، بقيادة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي-، يوم الثلاثاء 31 مارس بملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية، وقد حدد توقيت انطلاق المباراتين على الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت الجزائر.

وسيعود المنتخب الجزائري إلى أجواء المنافسة بمناسبة فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري-، وذلك بعد شهرين من بلوغه الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025-، قبل أن ينهزم أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0.

وسيخوض “الخضر” مباراة ودية أخرى-، يوم الأربعاء 3 جوان المقبل أمام منتخب هولندا بملعب روتردام بداية من الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت الجزائر-، وذلك قبل أيام قليلة من التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم-، حيث يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب كل من الأرجنتين والنمسا والأردن.

وعرفت قائمة الخضر وبالإضافة إلى عودة لاعب أولمبيك مرسيليا-، أمين غويري-، ستة أسماء لأول مرة-، ويتعلق الأمر بحارسي المرمى كيليان بلعزوق (ملعب رين فرنسا) ومالفين فيصل ماستيل (ملعب نيون -سويسرا) وكذلك المدافع أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)-، إلى جانب وسط الميدان عادل عوشيش (شالك04 – ألمانيا)-، والمهاجمين أحمد نذير بن بوعلي (نادي جيور – المجر) وفارس غجيميس (فروزينوني – إيطاليا).

وعن قائمته-، أشار بيتكوفيتش إلى “أنها ليست نهائية لنهائيات كأس العالم-، إذ تتواجد 15 عنصرا أخرى ضمن القائمة الموسعة يمكن أن تشارك في المونديال”-، مؤكدا أن أداء هؤلاء اللاعبين معروف ومطلوب منهم دائما خدمة المنتخب الوطني عند الحاجة.

وبخصوص استدعاء ستة لاعبين جدد-، أوضح المدرب أن ذلك يأتي في إطار سياسة بناء مستقبل الكرة الجزائرية على مستوى المنتخب ومنح هؤلاء اللاعبين فرصة التعرف على المجموعة واكتشاف أجوائها، استعدادا للمواعيد القادمة.” وأضاف بيتكوفيتش: “هذه المنهجية التي اعتمدناها منذ تولينا إدارة المنتخب تتيح لنا أيضا إمكانية تعويض أي غياب محتمل لبعض اللاعبين بسبب الإصابة أو نقص المنافسة-، كما تعطي الفرصة لكل لاعب قادر على تقديم إضافة للفريق وللمجموعة-، وتمكين اللاعبين من تأكيد موهبتهم”.

كما أبرز أهمية المباريات الودية، حيث قال: “نختار منافسينا من أجل تنويع أساليب اللعب، لعبنا ضد السعودية والسويد، وسنواجه غواتيمالا والأوروغواي، وهذا يساعدنا على التأقلم مع مختلف الطرق”.

قائمة الـ 27 لاعبا:

حراس المرمى: لوكا زيدان (غرناطة- إسبانيا)-، أنطوني ماندريا (ملعب كان -فرنسا)-، مالفين فيصل ماستيل (ملعب نيون – سويسرا)-، كيليان بلعزوق (ملعب رين – فرنسا).

المدافعون: أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)-، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي- إنجلترا)-، زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل)-، رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا- إيطاليا)-، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند- ألمانيا)-، مهدي دورفال (باري- إيطاليا)-، عيسى ماندي (ليل- فرنسا)-، صهيب ناير (غانغون – فرنسا).

لاعبو الوسط: هشام بوداوي (نيس- فرنسا)-، رامز زروقي (تفينتي – هولندا)-، عديل عوشيش (شالك04 – ألمانيا)-، ياسين تيطراوي (شارل لوروا – بلجيكا)-، فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا)-، حسام عوار (اتحاد جدة- السعودية)-، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن- ألمانيا).

المهاجمون: محمد أمين عمورة (فولفسبورغ – ألمانيا)-، عديل بولبينة (الدحيل- قطر)-، فارس غجيميس (فروزينوني – إيطاليا)-، رياض محرز (الأهلي- السعودية)-، أنيس حاج موسى (فاينور- هولندا)-، أحمد نذير بن بوعلي (نادي جيور – المجر)-، أمين غويري (أولمبيك مرسيليا – فرنسا)-، أمين شياخة (نادي كوبنهاغن – الدنمارك).