يقوم على الإسلام ومرجعه القرآن.. ما قصة “الاتحاد الأمني” الذي دعت إليه إيران؟

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري

دعت إيران، مساء الثلاثاء، إلى تشكيل “اتحاد أمني إقليمي” يضمّ العالمين العربي والإسلامي، يقوم على الإسلام ومرجعه القرآن، من أجل مواجهة التهديدات الصهيونية في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري أن “العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران يمثل مرحلة جديدة”، مؤكّدًا أن إيران “تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية”.

وقال ذو الفقاري، مخاطبا العالم الاسلامي: “ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!.. لو أنّكم اليومْ تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟”.

وأضاف: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعلِن استعدادَها لإقامة اتحاد أمني وعسكري في المَنطقة مع جیرانها الأعزاء، من دون حضور الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتأسيس ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعا ومحورا وأساسا راسخا”.

وأردف: “لا نحتاج من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنّا آلاف الكيلومترات.. لا نحتاج إلى دولة ترى البلدان الإسلامية بقرة حلوب.. لا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همّها وآخره.. أمريكا لا تنظر إلى المسلمين إلا بما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز”.

مقالات ذات صلة
هل وافق مجتبى خامنئي على التفاوض مع واشنطن لإنهاء الحرب؟

هل وافق مجتبى خامنئي على التفاوض مع واشنطن لإنهاء الحرب؟

“لن نذهب معك حتى لآخر الشارع”.. وزير إسباني يرد على نتنياهو

“لن نذهب معك حتى لآخر الشارع”.. وزير إسباني يرد على نتنياهو

 بعد دعوة البابا ليو الـ 14 لوقف الحرب.. هكذا ردّ ترامب!

 بعد دعوة البابا ليو الـ 14 لوقف الحرب.. هكذا ردّ ترامب!

توازن مناخ الأرض “يختلّ” أكثر من أي وقت مضى على مدار التاريخ

توازن مناخ الأرض “يختلّ” أكثر من أي وقت مضى على مدار التاريخ

ترامب يرسل خطة إنهاء الحرب للمسؤولين الإيرانيين.. وهذا ردهم عليه!

ترامب يرسل خطة إنهاء الحرب للمسؤولين الإيرانيين.. وهذا ردهم عليه!

بعد استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.. هكذا جاء الرد على الكيان!

بعد استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.. هكذا جاء الرد على الكيان!

