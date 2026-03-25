يقوم على الإسلام ومرجعه القرآن.. ما قصة “الاتحاد الأمني” الذي دعت إليه إيران؟

دعت إيران، مساء الثلاثاء، إلى تشكيل “اتحاد أمني إقليمي” يضمّ العالمين العربي والإسلامي، يقوم على الإسلام ومرجعه القرآن، من أجل مواجهة التهديدات الصهيونية في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري أن “العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران يمثل مرحلة جديدة”، مؤكّدًا أن إيران “تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية”.

وقال ذو الفقاري، مخاطبا العالم الاسلامي: “ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!.. لو أنّكم اليومْ تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟”.

وأضاف: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعلِن استعدادَها لإقامة اتحاد أمني وعسكري في المَنطقة مع جیرانها الأعزاء، من دون حضور الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتأسيس ميثاق للأمن الجماعي يقوم على الإسلام والقرآن مرجعا ومحورا وأساسا راسخا”.

وأردف: “لا نحتاج من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنّا آلاف الكيلومترات.. لا نحتاج إلى دولة ترى البلدان الإسلامية بقرة حلوب.. لا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همّها وآخره.. أمريكا لا تنظر إلى المسلمين إلا بما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز”.