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رياضة

يهمّ “الخضر”.. الأرجنتين تبلغ الدور الـ 16

الشروق الرياضي
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يهمّ “الخضر”.. الأرجنتين تبلغ الدور الـ 16

حجز منتخب الأرجنتين لِكرة القدم مساء الإثنين، تأشيرة التأهّل إلى الدور الـ 16 لِمنافسة كأس العالم 2026.

وفازت الأرجنتين بِنتيجة (2-0) على النمسا، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات. لُعبت أطوارها بِأمريكا، تحت إدارة حكم الساحة المصري أمين عمر.

وسجّل هدفَي منتخب “الألبيسيليستي” القائد والمهاجم ليونيل ميسي في الدقيقتَين الـ 38 والـ 90+5، بعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9.

وعن نفس الفوج العاشر، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع منافسه الأردني، هذا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة فجرا.

وقبل ذلك، تشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الأرجنتين 6ن

2- النمسا 3ن

3- الأردن 0ن (ناقص مباراة)

4- الجزائر 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة فجر الـ 28 من جوان الحالي، يواجه “الخضر” منتخب النمسا، وتتبارى الأرجنتين مع الفريق الأردني.

ووفقا للوائح المونديال، وبعد إقامة ثلاث جولات، يتأهّل رائد الفوج ونائبه إلى الدور الـ 16. بينما رصدت “الفيفا” 8 تأشيرات لِبلوغ نفس المحطة، يتنافس عليها 12 منتخبا يحتلّ المركز الثالث.

وبِتأهّل الأرجنتين، تتصارع منتخبات الجزائر والنمسا والأردن على التأشيرة الثانية، وبِدرجة أقلّ بطاقة المركز الثالث.

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