“يوم الشركاء 2026”.. فضاء لتبادل الآراء حول عالم المخاطر

بمبادرة من الشركة الجزائرية للتأمينات:

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، أن وتيرة تطور المخاطر أصبحت تفرض على المؤسسات اعتماد مقاربات أكثر استباقية ودمج إدارة المخاطر ضمن رؤيتها الاستراتيجية الشاملة.

وجاء تأكيد ذلك خلال تنظيم نسخة جديدة من ملتقاها “يوم الشركاء”، بفندق “سوفيتال”، بالعاصمة، الأربعاء، قصد مناقشة موضوع “تحوّل مخاطر المؤسسات: استباق المخاطر من أجل حماية أفضل للمنشآت الصناعية”، بحضور فاعلين اقتصاديين وصناعيين إلى جانب خبراء دوليين، لمناقشة الرهانات الإستراتيجية المرتبطة بتطور المخاطر التي تواجه المؤسسات.

وقال المتحدث إن “يوم الشركاء” (Partner’s Day) يجسد التزام مؤسسته بمرافقة شركائها في مجالات الوقاية والاستباق والتسيير الفعّال للمخاطر، بما يعزز حماية استثماراتهم واستدامة نشاطاتهم.

وأشار ناصر سايس إلى التزام الشركة الجزائرية للتأمينات بجعل التأمين ركيزة أساسية لحماية المشاريع الصناعية ودعم ديناميكية التنمية الاقتصادية.

وأفاد أن مؤسسته تعتبر شريكا استراتيجيا للمؤسسات، عبر توفير فضاء لتبادل الخبرات والآراء حول التحولات التي يشهدها عالم المخاطر، مع طرح مقاربات عملية تستجيب للتحديات الراهنة.

وتضمن “يوم الشركاء” مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم طارق مهبولي، نائب الرئيس والمسؤول عن منطقة شمال وغرب إفريقيا لدى “مارش” لخدمات الإدارة (مينا) المحدودة، والتي هي شركة رائدة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، تعمل كفرع إقليمي لشركة “مارش” العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيليب مونفور، خبير في إدارة مخاطر الطاقة لدى “مارش” بلندن، إلى جانب رشيد مروش، مسؤول عن الهندسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة “سويس ري”، حيث ساهمت تدخلاتهم في إثراء النقاش حول الآليات العملية لإدارة المخاطر، من خلال تقديم تحليلات تجمع بين البعد الاستراتيجي والتطبيقي في مجالات الاستباق والتحكم في المخاطر.

وتم التأكيد على أن قطاع التأمين مدعو في سياق التحولات المتسارعة والتحديات الجديدة التي تواجه المؤسسات، والتي يفرضها التطور التكنولوجي متعدد المجالات، إلى الاستثمار في مجال الابتكار والتحكم في تكنولوجيا المعلومات لمرافقة مختلف شركائه، إذ يندرج “يوم الشركاء” ضمن رؤية ترتكز على تعزيز علاقات الشراكة وترسيخ ثقافة استباقية في مجال إدارة المخاطر.

ويرى طارق مهبولي، بصفته خبيرا في مجال التأمينات، أن تنامي هذه التحديات المرتبطة بالرقمنة، وتحديث القطاع الصناعي، والتقلبات المناخية، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية، يجعل الاعتماد على رؤية منظمة واستباقية لإدارة المخاطر، ضرورة أساسية لضمان حماية الاستثمارات واستمرارية النشاطات.

وقد أكدت النسخة الجديدة من ملتقى “يوم الشركاء 2026” مكانته كمنصة مرجعية للحوار وتبادل الخبرات لفائدة المؤسسات الساعية إلى فهم التحولات المتسارعة للمخاطر وتطوير آليات الحماية والتأمين في بيئة تشهد تغيرات ديناميكية متواصلة.