للفصل الثاني من السنة الدراسية 2025-2026

يوم مفتوح لاستلام كشوف النقاط في جميع المؤسسات التربوية

الشروق أونلاين
يوم مفتوح لاستلام كشوف النقاط في جميع المؤسسات التربوية
ح.م
وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الأحد في بيان، عن تخصيص يوم الخميس المقبل 19 مارس 2026 كيوم مفتوح، على مستوى المؤسسات التربوية، لتمكين الأولياء من استلام كشوف نقاط أبنائهم.

ويهدف هذا الإجراء، حسب ما ذكره البيان، إلى “تمكين الأولياء من متابعة نتائج أبنائهم خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025-2026. في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ”.

“ويكتسي هذا اليوم أهمية خاصة، إذ يتيح للأولياء متابعة مستوى تحصيل أبنائهم، والتعرف على مدى تقدمهم الدراسي”، يتابع البيان.

مضيفا أن اليوم المفتوح من شأنه أيضا “تعزيز التواصل المباشر مع الطاقم التربوي والإداري بالمؤسسات التربوية. بما يسهم في مرافقة التلاميذ ودعمهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم وتحقيق أفضل النتائج الدراسية”.

