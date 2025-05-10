 10 أجانب في دوري المحترفين… وحراسة المرمى في الأولى للمحليين

الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر:

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل لوائح وضوابط تسجيل اللاعبين في بطولات الفريق الأول والفئات السنية للموسم الرياضي 2025 – 2026، متضمناً أعداد اللاعبين المسموح بتسجيلهم والضوابط الخاصة بتسجيل الأجانب والمقيمين والمواليد.

واستمر العدد لفرق الدوري السعودي للمحترفين 25 لاعباً كحد أعلى للقائمة، من بينهم 10 محترفين أجانب، وواحد من مواليد السعودية شريطة أن يكون من مواليد عام 1999 فما فوق.

وحسب اللائحة، فإنه يحق للنادي تسجيل 8 محترفين أجانب دون حد أدنى لتاريخ الميلاد، وتسجيل 2 من مواليد 2004 فما فوق وفقاً لتنظيمات اللاعبين الأجانب تحت 21 عاماً، على أن يكون ثمانية لاعبين في قائمة المباراة باستثناء بطولتي كأس الملك والسوبر المشاركة لكامل العدد.

أما فرق دوري الدرجة الأولى فيستمر العدد ذاته 25 لاعباً، من بينهم أربعة محترفين أجانب، وأن يكون لاعب المواليد اختيارياً، ويمكن تعوضيه بلاعب أجنبي خامس، شريطة أن يكون في قائمة الفرق خمسة لاعبين سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، وأن تقتصر الحراسة على اللاعبين السعوديين.

وفي دوري الدرجة الثانية يستمر العدد ذاته بكامل القائمة 25 لاعباً، من بينهم 3 محترفين أجانب، مع إمكانية رفع العدد إلى أربعة عوضاً عن المواليد، مع اقتصار حراسة المرمى على اللاعبين السعوديين، أما الدرجة الثالثة، فتقتصر على اللاعبين السعوديين فقط بقائمة 25 لاعباً، والدرجة الرابعة كذلك.

وشملت التعديلات تحديد العدد الأعلى والأدنى لكل فئة سنية، بدءاً من فئة تحت 21 عاماً (مواليد 2004 – 2006) وحتى بطولات المهرجانات (مواليد 2015 – 2019). كما سمح بتسجيل لاعبين محترفين أجانب في بعض الفئات، وذلك للأندية التي تطبق نظام الاحتراف فقط.