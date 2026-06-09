10 سنوات حبسا للوزير عبد الوحيد طمار مع مصادرة جميع المحجوزات

وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي يلتمس :

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد ،، أقصى عقوبات في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات، وبالمقابل طالب الوكيل القضائي من المتهم مبلغ 200 مليون دينار جزائري كتعويضات على الأضرار، في حين حدد رئيس القطب تاريخ 15 جوان الجاري كيوما للنطق بالأحكام في قضية الحال.

وقد مثل الوزير السابق عبد الوحيد طمار، أمام هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي احمد، برئاسة رئيس القطب عن وقائع تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وحقيقة تحرير وكالة لابنه القاصر لتمكينه من السفر نحو الأراضي الاسبانية.