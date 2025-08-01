10 سنوات سجنا نافذا لمخرب عين الفوارة

رد سريع وصارم من العدالة بسطيف

أصدرت، محكمة سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، حكما بعشر سنوات سجنًا نافذًا في حق المتهم بتحطيم تمثال عين الفوارة، مع تغريمه بمبلغ 50 مليون سنتيم، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم لفائدة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية.

وجاء هذا الحكم الصارم بعد إحالة المتهم على المحكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، حيث فضلت الجهات القضائية التعجيل بالفصل في هذه القضية التي أثارت الرأي العام، وكان لها ردود أفعال واسعة. وقد وُجهت للجاني تهم تتعلق بجنحة التشويه والتخريب العمدي لتماثيل مخصصة لتزيين أماكن عمومية، إلى جانب تهمة الاعتداء بالعنف على عناصر من القوة العمومية أثناء تدخلهم لإيقافه في عين المكان مع تكرار هذا الفعل، حيث يُعد هذا الاعتداء الثاني من نوعه الذي يرتكبه المتهم نفسه ضد تمثال عين الفوارة الشهير الذي يتوسط ساحة الاستقلال بقلب مدينة سطيف، والذي تعرض لعمليات تخريب متكررة كانت محل جدل واسع في السنوات الأخيرة.

وكانت الحادثة الأخيرة قد وقعت ليلة الثلاثاء الماضية، حين تسلق الجاني في ساعة متأخرة من الليل قاعدة التمثال، مستغلًا قلة الحركة، قبل أن يشرع في تحطيم وجه المرأة الرخامية باستعمال مطرقة، وسط ذهول الحاضرين. وتمكنت مصالح الأمن الحضري الأول من توقيفه، لتكشف التحقيقات أن الجاني، الذي كان في حالة متقدمة من السكر، هو نفسه الذي سبق له تنفيذ اعتداء مماثل سنة 2022، وقضى عقوبة في السجن على خلفية الاعتداء.

وقد خلّفت الواقعة ردود فعل واسعة على الصعيد المحلي والوطني، وحتى الإقليمي، حيث تم تداول الحادثة عبر قنوات عربية وأجنبية. وعبر سكان المنطقة عن صدمتهم من تكرار الاعتداءات على أحد أبرز معالم المدينة.

ويأتي هذا الحكم الصارم كمؤشر واضح على توجه العدالة إلى تغليظ العقوبات في قضايا المساس بالممتلكات الثقافية المصنفة، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بصيانة التراث وحمايته من الاعتداءات المتكررة.

في المقابل، طرح بعض المواطنين والمثقفين تساؤلات ملحّة حول عملية الترميم أو تحديد الجهات التي ستشرف عليها، والتي لم تتضح بعد، رغم مرور عدة أيام على الحادثة. ولا يزال التمثال يحمل آثار التخريب على وجه المرأة الرخامية، فيما لم تباشر أي جهة ثقافية أو تقنية عملية المعاينة أو التدخل للفصل في قضية عين الفوارة التي تعرضت لسلسلة من الاعتداءات، وباتت تشكل نقطة جدل متواصل.