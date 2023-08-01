10 منح دراسية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد

للتكوين بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال

وقع المجمع العمومي “مدار القابضة”، الاثنين، بالجزائر العاصمة، شراكة مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، لتمويل 10 منح دراسية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا المترشحين إلى التكوين المقدم من قبل المدرسة، مع تخصيص خمس منها للمترشحين من ولايات الجنوب، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأوضح المصدر أنه بموجب هذه الشراكة، تلتزم مدار القابضة بتمويل 10 منح دراسية، تغطي كل منها تكاليف التكوين للحصول على شهادة ليسانس في علوم التسيير لمدة ثلاث سنوات تليها شهادة الماستر، على أن يتم تخصيص خمس منح دراسية خصيصا لحملة الباكالوريا من ولايات جنوب البلاد من أجل منح الشباب المقيمين في هذه المناطق الفرصة للولوج إلى التكوين المتميز الذي توفره المدرسة.

وأكد المجمع أن دعمه لحملة شهادة البكالوريا لا يقتصر على تغطية التكاليف المالية لتكوينهم الأكاديمي، بل يمتد إلى “الالتزام” بتوفير فرص التوظيف لفائدة المستفيدين من هذه المنح بعد تخرجهم، حيث تهدف هذه المقاربة إلى “تكوين عنصر محفز إضافي لتنمية المواهب المحلية الشابة، لخلق دوامة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”، حسب المصدر.

واعتبر البيان أن هذه الشراكة “تدل على الالتزام المجتمعي لمدار القابضة لفائدة تثمين وتعزيز المعرفة، وتكافؤ الفرص والاندماج”.

وتم التوقيع على الشراكة من طرف كل من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار القابضة”، شرف الدين عمارة، والمدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، كريم كيارد.