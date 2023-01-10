10 نصائح للتقليل من استهلاك المركبات للوقود

قدم الدرك الوطني مجموعة من النصائح لسائقي المركبات من أجل التقليل من استهلاك الوقود.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، أوضح الدرك أن أسباب زيادة استهلاك الوقود من طرف المركبات كثيرة، لعلّ أهمها زيادة السرعة، استعمال المكيف والسيارة متوقفة، بالإضافة إلى القيادة في الطرقات التي بها ازدحام كبير وغيرها.

وعليه اقترح الدرك بعض النصائح التي تسمح بتوفير الوقود والتقليل من استهلاكه عند استعمال المركبات:

1- الحرص على التأكد من سلامة محرك السيارة، والحرص أيضا على تجنب ارتفاع حرارة المحرك فوق الحد المسموح.

2- الحرص على مراقبة ضغط الإطارات بصفة دورية وعدم تركه ينخفض لأن الإطارات الغير ممتلئة تستهلك بنزين أكثر بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة أو أكثر

3- الاهتمام والحرص على تغيير زيت المحرك بانتظام.

4- عدم تعدي السرعة القانونية المحددة، حيث أن العلاقة بين سرعة السيارة واستهلاك الوقود علاقة طردية، فكلما زادت السرعة كلما زاد استهلاك البنزين. والسير دوما بسرعة ثابتة. فالزيادة أو التخفيض في السرعة يزيد من استهلاك الوقود.

5- الحرص على تجنب الطرق المزدحمة ما أمكن ذلك، فالطريق السريع أفضل لخفض استهلاك البنزين في السيارات.

6- عند تشغيل جهاز التكييف تزداد نسبة استهلاك البنزين بنسبة تقدر بحوالي 20%، وعليه من الأحسن استعمال نوافد السيارة لدخول الهواء عند السير بسرعات متوسطة، واستخدام المكيف عند السير على الطريق السيار لأن ترك النوافد مفتوحة في الطريق السيار والسير بسرعة كبير يزيد من مقاومة السيارة بسبب الهواء الذي يدخل الى السيارة مما يزيد في استهلاك البنزين.

7- صيانة السيارة في أوقاتها المحددة يجعلها أقل استهلاكاً للبنزين، فالاهتمام بفلتر الهواء وشمعات الإشعال يوفّر الوقود، كون فلتر الهواء المتسخ يمنع دخول الهواء الكافي إلى المحرك مما يزيد استهلاك الوقود.

8- مدة التسخين في السيارات الحديثة لايجب أن تتعدى ثواني قليلة والاكتفاء بتحمية السيارة أثناء الحركة بسرعات منخفضة، فعند تسخين السيارة تهدر وقود سيارتك فقط.

9- اركن سيارتك بحيث عندما تتحرك في المرة القادمة تمشي للأمام مباشرةً، وتتجنب استخدام الغيار الخلفي لتوفير الوقود.

10- إزالة الحمل والوزن الزائد من السيارة، مثل الإطارات الاحتياطية الزائدة، الأشياء الثقيلة غير الضرورية.