جراء استهداف منشآت الغاز في رأس لفان

100 مليار دولار خسائر قطاع الطاقة في قطر

100 مليار دولار خسائر قطاع الطاقة في قطر
ح.م
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية

قدّر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري يوم الثلاثاء، حجم الخسائر الاقتصادية جراء استهداف منشآت الطاقة في بلاده بـ100 مليار دولار، على مدى 5 سنوات.

وقال الأنصاري في حديثه الأسبوعي إلى وسائل الإعلام:”الهجوم على منشآت الغاز في رأس لفان، أدى إلى تراجع في الإنتاج بنسبة 17 بالمئة”.

قبل أن يضيف:”يصل حجم الخسائر إلى نحو 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات. وقد تستغرق عمليات الإصلاح المدة نفسها”.

وتابع المتحدث يقول:”هذا الدمار الذي لحق بقطاع الطاقة لا يؤثر على دولة قطر وحدها، بل ينعكس على الجميع”. مشدّدا على “عدم وجود مبرر لمثل هذه الهجمات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة “قطر للطاقة” حالة “القوة القاهرة” بالنسبة لعدد من عقود الغاز الطبيعي المسال، عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت رأس لفان.

قطر للطاقة تعلن حالة ⁠القوة القاهرة

وتسبّبت الهجمات التي وقعت يومي 18 و19 مارس الجاري، في أضرار جسيمة بمركز رأس لفان الإنتاجي. حيث أدّت إلى تدمير وحدتين من أصل 14 خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

الجيش الإيراني يعلن إصابة مقاتلة “إف 15” معادية في جنوبي البلاد

الجيش الإيراني يعلن إصابة مقاتلة “إف 15” معادية في جنوبي البلاد

طهران تُهدد بشلّ الملاحة في الخليج  

طهران تُهدد بشلّ الملاحة في الخليج  

الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

 بعد دعوة البابا ليو الـ 14 لوقف الحرب.. هكذا ردّ ترامب!

 بعد دعوة البابا ليو الـ 14 لوقف الحرب.. هكذا ردّ ترامب!

قطر: مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية

قطر: مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية

وكالة تسنيم: إيران تحضّر مفاجآت جديدة للأيام المقبلة من الحرب

وكالة تسنيم: إيران تحضّر مفاجآت جديدة للأيام المقبلة من الحرب

