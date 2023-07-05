11 تصرفا سيئا لا تفعله في البحر

تصرفات سيئة وغير محترمة يتعمّد بعض المصطافين القيام بها في البحر لكونهم يعتقدون أن هذا المكان العام يتيح لهم التصرف بدون قيود أو نظام.

في حين يقتضي التواجد على الشواطئ التي يرتادها آلاف الأشخاص والعائلات المنحدرة من بيئات مختلفة، احترام الآداب والذوق العاميين.

وفيما يلي 11 تصرفا سيئا يضر بالأشخاص والبيئة، ينبغي تجنبه لدى التواجد في البحر:

لا تستخدم الأكياس البلاستيكية

من المرجح أن تحمل الرياح الأكياس البلاستكية إلى البحر، ولأنها تشبه قناديل البحر عندما تطفو، فقد تتناولها بعض الأسماك وتختنق حتى الموت.

لا تقم بتشغيل الموسيقى بصوت عال

يذهب الناس للبحر للاسترخاء والابتعاد عن حياتهم المحمومة، فلا داعي لإزعاجهم بالأصوات العالية، وبذوقك الذي لا يكون متناسبا مع أذواقهم.

عدم ارتداء ملابس محتشمة

تُحرم بعض العائلات من الاستمتاع بالبحر بسبب وجود مصطافين لا يرتدون ملابس محتشمة والأمر سيان بالنسبة للرجال والنساء.

لا تلعب كرة القدم

كرة القدم تُلعب في العشب، وليس على الرمال التي تتطاير على المصطافين، ومن الممكن أيضا أن تصيبهم الكرة في وجوههم أو تقتحم تجمعاتهم وتسبب لهم الأذى.

لا تضع هاتفك مقابل الشمس

من الممكن جدا أن ترتفع درجة حرارة الهاتف وهو في مكان ساخن، أو تتسرب إليه الرمال والماء المالح مما سيصيبه بالعطب.

لا تنسى شرب الماء

من المهم الحفاظ على رطوبتك وشرب الكثير من الماء وأنت على شاطئ البحر.

وليكن في علمك، أن الشمس سلاح سري لفقدان الوزن، ويمكن أن يكون التمرين في الطقس الحار مفيدا، ولكنه خطير إذا لم تشرب الكثير من الماء.

لا تدخّن

أظهرت الدراسات أنه حتى تدخين سيجارة واحدة في اليوم يمكن أن يقصر ذلك بشكل كبير من العمر الافتراضي.

أما في البحر، فقد يتضاعف خطر التدخين على الآخرين، وخاصة الأطفال الذين يمكن أن يتلقوا نفثات من الدخان الذي ينقله الهواء من أفواه المدخنين.

السباحة عميقا

حتى لو كنت سباحا متمرسا، فمن الخطير جدا أن تسبح بعيدا، ومن الممكن أن يسحبك التيار عميقا.

عدم استعمال واقي الشمس

لا يزال الكثير من الناس يتجنبون واقي الشمس لأنهم قلقون من أنها ستثبط قدرتهم على الحصول على السمرة المثالية في البحر.

ومن المعروفأن عدم وضع واقي الشمس يمكن أن يساهم في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل البقع الداكنة والتجاعيد، بحسب ما نشره موقع bestlifeonline.

هزّ المنشفة بالقرب من الآخرين

بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها هز منشفة الشاطئ حتى تتحرك الرمال في اتجاه معين، فإن الرياح ستحملها حتمًا في كل مكان.

من أسوأ الأمور أن تنثر الرمل على شخص غريب نائم وأنت في الشاطئ، لذا يجب أن تحاول توجيه المنشفة إلى الجانب الذي لا يوجد فيه أحد.

ترك القمامة على الشاطئ

ترك العبوات وبقايا الطعام والمشروبات أمر غير محترم للآخرين، لذلك ضع نفاياتك في سلة المهملات قبل المغادرة.

وإذا كنت ترغب في العثور على الشاطئ النظيف عند وصولك، فحاول تركه في نفس الحالة عند المغادرة، هذا ما نصح به موقع puretravel.