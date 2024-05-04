11 علامة تؤكد أنك مصاب بالاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب نفسي يؤثر على الشعور والتفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات العاطفية والجسدية التي تؤثر على مسار الحياة.

وعلى الرغم من أن أي شخص يمكن أن يعاني من بعض هذه الأعراض من وقت لآخر، إلا أن الطبيب لن يقوم بتشخيص الاكتئاب إلا عندما تظهر مجموعة معينة من الأعراض وتستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

ما هي أعراض الاكتئاب؟

– مشاعر الحزن أو البكاء أو الفراغ أو اليأس.

– نوبات الغضب، والتهيج، والإحباط، حتى في الأمور الصغيرة.

– فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم أو كل الأنشطة التي كان المكتئب يمارسها ويستمتع بها.

– اضطرابات في النوم، بما في ذلك الأرق أو كثرة النوم.

– التعب وقلة الطاقة، فحتى المهام الصغيرة تتطلب مجهودا إضافيا.

– انخفاض الشهية وفقدان الوزن أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

– القلق والتوتر.

– تباطؤ في التفكير أو التحدث أو حركات الجسم.

-الشعور بعدم القيمة أو الذنب، أو التركيز على إخفاقات الماضي أو لوم الذات.

– صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء.

-أفكار متكررة عن الموت، أفكار انتحارية، محاولات انتحار،مشاكل جسدية غير مبررة، مثل آلام الظهر أو الصداع، وفقا لموقع mayoclinic.

ما هي الأعراض الجسدية التي يسببها الاكتئاب:

ـ التهاب المفاصل.

ـ الربو.

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية.

ـ سرطان.

ـ السكري.

ـ بدانة، بحسب موقع healthline.

ماهي الأسباب الرئيسية للاكتئاب؟

– يمكن أن تلعب الجينات والبيولوجيا والبيئة والصحة العامة دورا في الإصابة بالاكتئاب.

– بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

– إذا كانت لديك صراعات أو خلافات شخصية متكررة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، فقد يجعلك ذلك عرضة للاكتئاب من الناحية البيولوجية.

– الحزن بعد وفاة أو فقدان أحد أفراد الأسرة، على الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أنه يمكن أن يسبب الكآبة.

– قد تلعب التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة في أوقات مختلفة من حياتها دورا في الإصابة بهذا الاضطراب النفسي.

– التاريخ العائلي للاكتئاب قد يزيد من المخاطر

– الأحداث الجيدة مثل بدء وظيفة جديدة، أو التخرج، أو الزواج يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، وكذلك الأمر بالنسبة للانتقال أو فقدان الوظيفة أو الدخل أو الطلاق أو التقاعد، بحسب موقع webmd.

ما هو العلاج النفسي للاكتئاب؟

من بين أساليب العلاج النفسي:

العلاج السلوكي المعرفي

يساعد العلاج السلوكي المعرفي على فهم الشخص لأفكاره وسلوكياته، ويركز العلاج على تعلم أساليب للتعامل مع الأفكار السلبية، واستبدال السلوكيات السلبية بسلوكيات إيجابية، والتغلب على مشاعر الحزن، واليأس، والإحباط، وغيرها.

العلاج النفسي الديناميكي

يعتمد هذا العلاج على مساعدة المريض في اكتشاف وفهم المشاكل التي حدثت في الماضي وتسببت في الإصابة بالاكتئاب وكيفية تخطيها.

العلاج التفاعلي

يهدف العلاج النفسي التفاعلي إلى تحسين علاقات الشخص الاجتماعية، وتعلم مهارات التواصل مع الآخرين، والتعبير عن المشاعر بوضوح.

العلاج الأسري

يفيد هذا النوع من علاج الاكتئاب في الحالات التي يؤثر فيها اكتئاب الشخص على باقي أفراد أسرته، حيث يساعد على فهم المريض دوره، وتثقيف أفراد الأسرة حول الاكتئاب وكيفية التعامل مع الشخص المصاب به.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع العلاج النفسي يمكن تطبيقها أيضافي صورة علاج جماعي للاكتئاب، مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي التفاعلي، وفق ما نشره موقع altibbi.