12 طريقة لإزالة الضباب من الزجاج الأمامي للسيارة

يتعرض الزجاج الأمامي للسيارة في الشتاء لتراكم الضباب نتيجة عدة عوامل، من بينها الأنفاس الدافئة، ما يحجب الرؤية عن السائق ويشكل خطرا عليه.

ومن بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تراكم الضباب على الزجاج الأمامي، وزجاج النوافذ:

درجة الحرارة

يمكن أن تؤدي الاختلافات في درجات الحرارة بين الجزء الداخلي والخارجي للسيارة إلى تراكم الرطوبة داخل الزجاج الأمامي.

الزجاج الأمامي القذر

يمكن أن تتراكم الأوساخ على الزجاج الأمامي للسيارة، وفي الوقت نفسه، تكون جزيئات الرطوبة أكثر عرضة للالتصاق بالأسطح المتسخة من الأسطح النظيفة.

المشاكل الميكانيكية

يعد مرشّح المقصورة ميزة شائعة في السيارات المصنّعة بعد سنة 2000، حيث يقوم المرشح بجمع حبوب اللقاح والغبار والملوثات الأخرى ويساعد على تنظيم جودة الهواء داخل السيارة.

ويمكن أن تؤثر الجزئيات الزائد داخل مرشح المقصورة على أداء مزيل الصقيع في سيارتك.

في هذه الحالة، يمكن أن تؤدي هذه الزوائد إلى انخفاض جودة الهواء في السيارة، ويصبح الزجاج الأمامي عرضة للتكثيف الذي يؤدي إلى الضباب

الأنفاس

تعمل حرارة الجسموالأنفاس على تدفئة الهواء داخل السيارة وزيادة مستويات الرطوبة.

تلامس الهواء

عندما يتلامس الهواء الدافئ الرطب مع الزجاج البارد، فإنه يتكثف ويسبب الضباب على الزجاج الأمامي والنوافذ، وفقا لموقع fixautousa.

من بين الطرق التي يقترحها خبراء السيارات لإزالة البخار من الزجاجي الداخلي للسيارة:

رغوة الحلاقة

ضع نقطة من رغوة الحلاقة على قطعة قماش نظيفة وامسح الجزء الداخلي من الزجاج الأمامي حتى يصبح نظيفا.

يمنع المنظف الموجود في الرغوة، الماء من التكتل وتشكيل الضباب.

مكيف الهواء

ضع فتحة مكيف الهواء في وضع الهواء النقي، ثم قمبتحويل تدفق الهواء مباشرة إلى الزجاج الأمامي.

خفض درجة الحرارة

اجعل درجة حرارة الهواء داخل سيارتك تتناسب مع الهواء الخارجي مما يقلل الضباب.

وقم بخفض درجة حرارة الهواء إلى أدنى مستوى بارد يمكنك تحمله لمدة 20 ثانية وسيختفي كل الضباب من الزجاج الأمامي بسرعة، بحسب موقع autoadvice.

تشغيل مسّاحات الزجاج

يجب تشغيل مسّاحات الزجاج الأمامي على أقل إعدادات لها حتى يختفي الضباب.

فتح النوافذ

فتح نوافذ السيارة، هذه أسرع طريقةلتجعل درجة الحرارة داخل السيارة تتناسب مع درجة الحرارة بالخارج.

معجون الاسنان

وضع القليل من معجون الأسنان على زجاج السيارة من الداخل بعد تنظيفها جيدا من الأوساخ، وتركه لمدة لا تقل عن دقيقتين ثم مسحها جيدا بقطعة قماش نظيفة.

منظف الزجاج

استخدام منظف زجاج عالي الجودة لإبقاء زجاج السيارة نظيفة خالية من الأوساخ لكي لا تلتصق بها قطرات الماء ومنع تكوين الضباب.

إزالة الملابس المبللة

إزالة الملابس المبللة التي تؤدي إلى مزيد من الرطوبة أمر ضروري في هذه الحالة.

تجفيف المقاعد

تجفيف مقاعد السيارة دوريا باستخدام مجفف الشعر مع ضرورة فتح النوافذ لإخراج الرطوبة ومنع تكوّن الضباب.

مراقبة فتحات التهوية

التأكد من أن جميع فتحات التهوية في فتحة السقف وألواح الزجاج الأمامي غير مسدودة حتى لا تحدث عملية تسريب السوائل إلى الداخل.

البخّاخّات المضادة

استخدام البخّاخّات الخاصة لإزالة ضباب زجاج السيارة من الداخل والخارج.

استعمال الصابون

فرك قطعة من الصابون الجاف على السطح الداخلي لزجاج السيارة ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة، وفقا لموقع arabsturbo.