13 خرافة علمية شائعة لا يزال يصدقها الناس

خرافات شائعة دحضها العلم، ولكن لايزال يصدقها الناس لكونها ارتبطت في أذهانهم منذ الطفولة، أو تم تداولها عبر وسائل الإعلام قبل التأكد من حقيقتها العلمية.

فيما يلي بعض الخرافات العلمية الأكثر شيوعا والتي يعتقد معظم الناس أنها صحيحة:

استخدام 10 بالمائة من أدمغتنا

هذه خرافة شائعة موجودة منذ فترة طويلة، في الواقع، نحن نستخدم جميع أجزاء دماغنا، ولا يوجد أي جزء خامل تماما.

الحرارة تتسرب من الرأس

هذه خرافة شائعة دحضها العلم، لأن كمية الحرارة التي تتسرب من الرأس تتناسب مع كمية الجلد المكشوفة، والتي عادة ما تكون أقل من 10% من مساحة سطح الجسم.

طقطقة المفاصل تسبب التهاب المفاصل

طقطقة المفاصل لا تسبب التهاب المفاصل، ولكنها يمكن أن تسبب تورما وتقليل قوة القبضة.

خمس حواس فقط

يمتلك الإنسان أكثر من خمس حواس، بما في ذلك حاسة التوازن، ودرجة الحرارة، والألم.

الخفافيش عمياء

الخفافيش ليست عمياء، لكنها تستخدم تحديد الموقع بالصدى للتنقل في الظلام.

سور الصين العظيم يمكن رؤيته من الفضاء

هذه خرافة انتشرت منذ زمن طويل، والحقيقة أن سور الصين العظيم لا يمكن رؤيته من الفضاء بالعين المجردة.

اللقاحات تسبب مرض التوحد

هذه خرافة دحضتها العديد من الدراسات العلمية، لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأن اللقاحات تسبب مرض التوحد.

الحرباء تغير لونها لتنسجم

في الواقع، تغير الحرباء لونها لتنظيم درجة حرارة جسمها وللتواصل مع الحرباء الأخرى، وفقا لموقع time.

https://time.com/15628/top-10-science-myths/

اللون الأحمر يثير غضب الثيران

استخدم مصارعو الثيران الإسبان قطعة من القماش الأحمر الزاهي منذ القرن الثامن عشر.

ورغم ذلك لا يهتم الثيران باللون الذي سيهاجمونه وليس لديهم أي تفضيلات للألوان، بل يهاجمون الجسم الأكثر حركة.

لا توجد جاذبية في الفضاء

في الواقع، هناك جاذبية كبيرة في الفضاء تجعل النجوم تدور حول مركز المجرة، أو الأرض حول الشمس، أو الأقمار الصناعية حول الأرض.

ما يجعل رواد الفضاء يبدون عديمي الوزن في الفضاء هو حقيقة أنهم يدورون حول الأرض.

هناك جانب مظلم للقمر

يضيء سطح القمر بالكامل بواسطة الشمس في مرحلة ما، ومع ذلك، فإن الجانب الواحد من القمر لا يمكن رؤيته أبدا من الأرض.

وذلك بسبب المد والجزر، مما يجعل فترة دوران القمر حول محوره مساوية لتلك التي تدور حول الأرض.

خلايا الدماغ لا تتجدد

لقد اشتبه العلماء منذ فترة طويلة في أن الوظيفة المعقدة للدماغ يمكن أن تتعطل بسبب نمو خلايا جديدة، ولكن في عام 1998، وجد العلماء السويديون أن الخلايا العصبية في الدماغ البالغ يمكن أن تتجدد.

نجم الشمال هو ألمع النجوم

نجم الشمال ليس النجم الأكثر سطوعا في سماء الليل، كما يعتقد الكثير من الناس تقريبا، هو في المركز 50 في تصنيف النجوم من حيث السطوع.

من السهل رؤية نجم القطب الشمالي لأن محور الأرض يكاد يكون موجها إليه، وفي الليل، يبقى نجم الشمال في نفس النقطة ويتجه نحو الشمال على مدار السنة،