14 تخصصا جديدا بكفاءة مزدوجة في “جامعة الجزائر 3”

تفتح أبوابها للطلبة بتسجيلات وطنية

تقدم “جامعة الجزائر 3″، إبراهيم شيبوط، 14 تخصصا جديدا بكفاءة مزدوجة للدخول الجامعي 2025-2026، وتسجيل وطني، لتحقق الهدف المرجو من انتقائها كجامعة نموذجية للجيل الرابع منذ الموسم الجامعي الفارط.

وحسب بيان للجامعة، تلقت “الشروق” نسخة منه، تعززت الجامعة تحسبا للدخول المقبل بـ10 تخصصات ذات كفاءة مزدوجة و4 تخصصات ذات شهادة مزدوجة، بمجموع 14 تخصصا بتسجيل وطني، إذ يعد هذا إنجازا استثنائيا بالنظر إلى أن إجمالي التخصصات المزدوجة المقترحة من قبل مختلف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية بلغت 16 تخصصا بكفاءة مزدوجة و24 تخصصا بشهادة مزدوجة.

وفي إطار الجهود الرامية لمواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل وتعزيزا لمكانتها ضمن نموذج جامعة الجيل الرابع، عقدت الجامعة مؤخرا اجتماعات تنسيقية ومجالس إدارية حاسمة لوضع خارطة طريق تعليمية تواكب التطورات العالمية وتساهم في بناء اقتصاد المعرفة، مع تركيز خاص على التخصصات ذات التسجيل الوطني التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على ربط عروض التكوين بين مختلف الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى اقتراح فتح عروض تكوين مشتركة مع “جامعة الجزائر 1″، ضمن مسارات التكوين ذات الشهادة والكفاءة المزدوجة، تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية الهادفة إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالات حيوية مثل الإعلام الآلي، الرياضيات، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة.

وبرزت “جامعة الجزائر 3″ ضمن المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2025 كجامعة ذات تسجيل وطني لاستقطاب طلبة من جميع أنحاء الوطن، مستعيدة بذلك دورها الريادي كـ”جامعة أمّ” في تخصصاتها الأساسية في مختلف الميادين وهي: العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، علوم التسيير، علوم الإعلام والاتصال، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التربية البدنية والرياضية.

أما مسارات التكوين ذات الشهادة المزدوجة، فتقدم الجامعة تخصص نمذجة رياضية والمساعدة على اتخاذ القرار واقتصاد كمي بالتعاون مع جامعة الجزائر 1، وتخصصي اقتصاد رقمي وإعلام واتصال مع علاقات دولية، وإعلام مع تدريب رياضي تنافسي.

في حين تتيح للطلبة مسارات التكوين ذات الكفاءة المزدوجة وهي اقتصاد كمّي وإعلام آلي، واقتصاد مع علاقات دولية، الاتصال الرقمي وإدارة الأعمال، الاتصال السياحي والترويج للإقليم، السينما والميدان الرقمي، دراسات سياسية وابتكار عمومي، هندسة مالية، إدارة العمليات التجارية الإلكترونية، مناجمنت وإعلام آلي، التربية النفسية-حركية لمرحلة الطفولة.