14 طريقة للحفاظ على منزلك دافئا خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء، يجب أن يكون منزلك ملاذا مريحا ضد درجات الحرارة المنخفضة، لذلك يجب أن تستعيني بأنسب الطرق لجعل منزلك دافئا.

وإذا كان بيتك يفتقد للتدفئة المركزية أو التدفئة بالغاز يمكن لهذه النصائح أن تحافظ على بيتك دافئا خلال الأجواء الباردة.

نصائح تصنع الفرق خلال الشتاء

-اتركي ضوء الشمس يدخل إلى منزلك، وعندما تختفي الأشعة اغلقي النافذة والستائر لأنها تعمل كطبقة عازلة وتحافظ على الدفء في البيت.

– تأكدي من عدم وجو فجوات في البيت حتى يظل الهواء الدافئ بالداخل والهواء البارد بالخارج في حال إذا لم تكوني تملكين جهاز تدفئة يحتاج إلى تهوية.

–يتم فقد حوالي 25٪ من خلال السقف، يمكن تقليل ذلكعن طريق تركيب 25 سم من العزل في جميع أنحاء دورك العلوي، وفق موقع theconversation.

-الستائر السميكة هي إحدى الطرق الرئيسية لحماية منزلك من فقدان الحرارة من خلال النوافذ.

في هذا السياق يقول خبير التدفئة جوردا: “إن إبقاء الستائر مغلقة، أو استعمال ستارةمبطنةيقلل من فقدان الحرارة بنسبة تصل إلى 25 في المائة”.

-الزجاج المزدوج ذو كفاءة عالية في الحفاظ على الحرارة داخل البيت.

– يمكن أن يؤثر إعاقة أجهزة التدفئة بالأرائك أو الأسرّة بشكل كبير على درجة حرارة غرفتك، لذلك قد يكون الوقت قد حان لتبديل أثاثك إلى مكان آخر.

– وضع شريط ذاتي اللصق على إطار النوافذ وأسفل الأبواب لمنع تيارات الهواء من الدخول إلى البيت.

– الشموع تشعرك بالراحة على الفور، وعلى الرغم من أنها ليست قوية بما يكفي لتدفئة الغرفة بمفردها، إلا أنها تجعل المناطق المحيطة بها أكثر دفئا، مثلما نشر موقع idealhome.

-في البرد القارس، علقي البطانيات على طول الجدار، حتى في حالة عدم وجود نوافذ، يمكن أن يشع الجدار بردا من خلاله.

– يمكن أن تتسبب الأرضية غير المعزولة في فقد حرارة المنزل بنسبة تزيد عن 10 بالمائة لذلك اعزلي الأرضية بالسجاد الدافئ، بحسب موقع commonsensehome.

-املئ قارورة بماء ساخن وضعيها تحت بطانيتك عند نهاية سريرك،وستندهشين من الدفء الذي يحافظ على قدميك.

-عندما تنتهي من الطهي، اتركي باب الفرن مفتوحا، ستتدفق الحرارة إلى المطبخ وتساعد في تدفئة الغرفة.

– اغلي الماء في وعاء سيساعدك ذلك في تدفئة مطبخك.

– إذا كانت لديك غرفةأو مساحة تخزين فارغة، أغلقي بابهاحتى لا يتسرب منها الهواء البارد، وفق موقع familyhandyman.