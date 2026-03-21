استرجاع مبالغ غير مستحقّة من 90 ألف مستفيد

140 ألف طلب جديد للاستفادة من منحة البطالة

140 ألف طلب جديد للاستفادة من منحة البطالة
تعكف الوكالة الوطنية للتشغيل على معالجة 140 ألف طلبا جديدا للاستفادة من منحة البطالة، حسب ما كشفه المدير العام للوكالة عبد القادر جابر.

وقال جابر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت، إن الوكالة بصدد “ضبط المواعيد الإدارية الخاصة بإثبات أهلية أصحاب هذه الطلبات”.

ويجري ضبط هذه المواعيد الإدارية على مستوى 58 فرعًا ولائيًا، و278 ملحقة تابعة للوكالة. بحيث يمكن للمعنيين “متابعة مسار ملفاتهم عبر المنصة الرقمية”.

كما تمكّن المنصة الرقمية المخصّصة لمعالجة طلبات منحة البطالة، من تقليص آجال معالجة وتسوية وضعية الملفات التي تم توقيفها بصفة مؤقتة، وفقًا لما أكده المسؤول ذاته.

وذلك من خلال “إمكانية إعادة تفعيل الملف المتحفظ عليه، في اليوم نفسه، أو خلال 3 إلى 4 أيام على أقصى تقدير. فور اتباع الإجراءات المطلوبة من قبل المستفيد”.

ولفت المسؤول في هذا الشأن، إلى أن “الوكالة تلقّت ما يزيد عن 800 ألف شكوى أو التماس من قبل مستفيدين تمّ تعليق منحتهم”.

وبخصوص الاستفادة غير المستحقة من منحة البطالة، كشف جابر عن “استرجاع الوكالة بشكل ودّي وسلس، مستحقات وُجّهت لنحو 90 ألف مستفيد”.

وأبرز المتحدث أن “المعنيين يقومون بتسوية وضعيتهم، وتسديد ما عليهم من ديون، وفقًا لآجال محدّدة، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين”.

