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الجزائر
قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا

 15 سنة سجنا للواء عبد الرزاق الشريف

نوارة باشوش
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 15 سنة سجنا للواء عبد الرزاق الشريف

أدان مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، الخميس، اللواء المتقاعد عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا بـ15 سنة حبسا نافذا، مع حجز جميع أملاكه.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد جاءت المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض من غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، حيث تم إحالة الملف على مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، الذي برمجها الأربعاء 26 ماي، بتشكيلة قضائية جديدة.

وقد نفى اللواء السابق خلال الجلسة كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا والمتعلقة بـ”الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”، في حين وبعد أن رافع النائب العام العسكري مطولا، واصفا الوقائع بـ”الخطيرة” جدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بضابط سام في الجيش، التمس من رئيس الجلسة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا، فيما حاول الدفاع استعمال كل الأدلة والقرائن لإثبات براءة موكله.

وبعد ما دار في الجلسة من مرافعات الدفاع من جهة، والنائب العام العسكري من جهة أخرى، انسحبت هيأة مجلس الاستئناف العسكري، وبعد مداولات دامت أزيد من ساعتين، نطقت بالحكم المتمثل في إدانة اللواء المتقاعد عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا مع حجز أملاكه، وهو الحكم الصادر عن المحكمة والمجلس العسكريين سابقا.

يشار إلى أن اللواء عبد الرزاق شريف، أنهيت مهامه بتاريخ 28 أوت 2018.

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