15 فائدة صحية لفاكهة الماندرين.. تعرف عليها

تحتوي فاكهة الماندرين على العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي من شأنها أن تحمي من الإصابة من بعض الأمراض، وتحسين وظائف أساسية في الجسم.

وتشمل فوائد اليوسفي الصحية الحد من الالتهابات،ودعم جهاز المناعة، وحماية القلب، وتنظيم ضغط الدم، ودعم صحة العين وتعزيز نمو الشعر الصحي.

ولكونها فاكهة مرتبطة بفصل الشتاء، يوصى بتناولها بشكل يومي حتى تحقق النتائج التي أكدتها الدراسات الطبية.

وفيما يلي 15 فائدة صحية للماندرين:

غني بالعناصر الغذائية

فاكهة اليوسفي غنية بالمياه ومليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل البوتاسيوم وفيتامين ب المركب.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يعتبر اليوسفي وقشوره مصادر غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سيوالفلافونويد، التي تحمي من العديد من الأمراض.

تقوية المناعة

يساعد فيتامين سي الموجود في الماندرين على حماية الجهاز المناعي من الفيروسات والبكتيريا من خلال العمل على الخلايا التائية.

والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم.

تدعم صحة الدماغ

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيالماندرين، مثل فيتامين سيوالنوبيليتين، من اضطرابات الدماغ المزمنة مثل الفصام والزهايمر وباركنسون

تحسين مظهر الجلد

بما أن اليوسفي يحتويعلى فيتامين سي، فإنه يعمل علىتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن التئام الجروح ويقلل من علامات الشيخوخة.

خسارة الوزن

يساعد استهلاك الماندرين على زيادة تناول الألياف، مما قد يعزز فقدان الوزن ويعمل على منع استعادة الوزن.

يدعم صحة القلب

أظهرت الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان أن فيتامينسيقد يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يتم ذلك عن طريق خفض ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

خصائص مضادة للسرطان

يمنع فيتامين سي نمو الورم وانتشاره، ويعزز التئام الجروح بعد الجراحة، ويعزز فعالية العلاج الكيميائي مع تقليل سميته أيضا، بحسب موقع healthline.

صحة الكبد

تساعد مادة “النوبيليتين” الموجودة في الماندرين على التخلص من الدهون الزائدة ومنع تراكمها في الكبد.

وعادة ما يتسبب الكبد الدهني في أمراض مختلفة مثل السرطان والسكري وهشاشة العظام.

يقلل الالتهاب

يساعد اليوسفي الجسم في الحد من العمليات الالتهابية المفرطة بفضل تركيزه العالي من فيتامين(أ).

كما تعتبر مضادات الأكسدة هذه حاسمة في مساعدة الجسم في مكافحة الأمراض الالتهابية والحادة.

تنظيم ضغط الدم

يساعد الماندرين في الحفاظ على ضغط الدم بفضل وجود كمية كافية من البوتاسيوم، حيث يمارس تأثيرا قويا على توازن حجم الدم.

الحفاظ على صحة العظام

أظهرت دراسة أجرتها جامعة تافتس الأمريكية أن مجموعة من الرجال المسنين الذين تناولوا المزيد من فيتامينسيوالبوتاسيوم زادت لديهم كثافة العظام وانخفضت كسور عظامهم.

الحصول على شعر صحي

يحافظ فيتامين أ على ترطيب فروة الرأسوالشعر، ويساعد فيتامين ج على دعم إنتاج الكولاجين الذي يساهم في صحة الشعر.

جيد للنساء الحوامل

يعتبر اليوسفي مصدرا جيدا لحمض الفوليك، وهو ضروري للنمو السليم للجنين والمشيمة وتكوين العظام.

يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك لدى النساء الحوامل إلى ولادة أطفال ناقصي الوزن وقد يؤدي أيضا إلى عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال حديثي الولادة.

دعم صحة العين

يحتوي اليوسفي على كميات كبيرة من فيتامين أ، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العينين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيتامين سي الموجود في اليوسفي أن يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويبطئ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفقا لموقع ehealthzine.