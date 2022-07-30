16 ثانوية بنسب نجاح فوق 90 بالمائة في البكالوريا

مؤسسات سيدي بلعابس تصنع التميز وطنيا

تمكنت 16 ثانوية موزعة عبر التراب الوطني من تحقيق نسب نجاح عالية في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، تفوق 90 بالمائة وطنيا من أصل 2658 ثانوية، إذ احتلّت ست ثانويات بولاية سيدي بلعباس المراتب الأولى بنسب نجاح أدناها 90.48 وأعلاها 94.38 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية ثانويات ولايتي المدية وتيارت.

أوضح جدول تفصيلي، تحوز “الشروق” نسخة منه، بخصوص الثانويات المتحصلة على نسب نجاح في شهادة البكالوريا تفوق 90 بالمائة وطنيا من مجموع 2658 ثانوية موزعة وطنيا، احتلال ثانوية أحمد مدغري بولاية تيارت المرتبة الأولى بتحقيقها نسبة نجاح قدرت بـ97.35 بالمائة، في حين افتكت ثانوية زنطار سليمان بولاية قالمة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 96.51 بالمائة، فيما جاءت ثانوية بن الحاج الطاهر عبد القادر بالحسينية بولاية عين الدفلى في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت بـ96.10 بالمائة، في حين كانت المرتبة الرابعة من نصيب ثانوية تواتي اعمر معالة بالأخضرية بولاية البويرة.

أما بخصوص ثانويات عزة عبد القادر بولاية سيدي بلعباس والإخوة الشهداء الابراهيمي بولاية المدية وثانويتي بورومي علي تسالة ومحمد الشريف مساعدية بوخنفيس بولاية سيدي بلعباس، فقد جاءت في المراتب الخامسة والسادسة و السابعة والثامنة على التوالي، بنسبة نجاح تراوحت بين 94.38 و92.31 بالمائة. بالمقابل، فقد تمكنت ثماني ثانويات من تحقيق نسب نجاح عالية تراوحت بين 91.67 و90 بالمائة، ويتعلق الأمر بثانوية قاديري خالد بالسوقر بولاية تيارت، بوخاري عبد القادر بولاية سيدي بلعباس، علوان خيرة بمولاي سليسن بولاية سيدي بلعباس، وثانوية الدكتور يحي بوعزيز بالماين بولاية برج بوعريريج، الشهيد رابح درموش بولاية المدية، الوراغي محمد لمطار بولاية سيدي بلعباس والرائد سي الزوبير بولاية تيارت وثانوية مالك بن النبي بوقادير بولاية الشلف.