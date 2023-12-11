16 خطرا صحيا للنوم مع المدفأة الكهربائية

يعتقد الكثير من الجزائريين أن المدفأة الكهربائية آمنة وخالية من أي مخاطر أوآثار جانبية يمكن أن تنعكس سلبا على الصحة، لذلك يستعملونها أثناء النوم.

والحقيقة أن السخانات الكهربائية عندما تستخدم بشكل مفرط يمكن أن تتسبب في جفاف البشرة، واضطراب الجهاز التنفسي والصداع وغيرها من الأضرار.

في هذا المقال، سنتحدث 16 خطرا صحيا مترتبا عن ترك السخان الكهربائي قيد التشغيلطوال الليل.

– يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى اضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية.

– تجفيف الأغشية المخاطية الرطبة، وبالتالي يُحبس الغبار والعوامل المسببة للعدوى، مما يؤدي إلى التهابها.

– قلة الرطوبة في الهواء تؤدي إلى تبخر الدموع من العين، ما يجعل من الصعب الحفاظ على عيون رطبة وصحية، وفقا لموقع thehealthsit.

– صعوبة التنفس عند استخدام المدفأة الكهربائية أثناء النوم، والشعور بجفاف في الحلق والسعال.

– تشغيل المدفأة لوقت طويل يجعل المكان مهيئا لظهورالبكتيريا ما يُضعف جهاز المناعة.

– الحرارة المنبعثة من السخان الكهربائي تسحب الرطوبة من الهواء، بحيث يصبح الجلد جافا جدا.

– إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، فسوف تبدو خشنة ومن ثم ستصاب بالحكة.

– تؤدي الحكة إلى احمرار الجلد وقد تؤدي إلى التهابات إذا لم يتم الاعتناء بها في الوقت المناسب.

– يمكن أن تشكل التوصيلات الممزقة إلى خطر الصعق والحريق لذلك يجب إصلاح السلك قبل استخدام المدفأة.

– التحديق في ملفات السخانات الكهربائية لفترة طويلة يسبب ضررا لقرنية العين، مما قد يؤدي إلى العمى.

– التسبب في مشكلات صحية بسبب الانبعاثات المشعة لكون هذه المدافئ تستخدم الزيت وبعضها يستخدم الاشعاع لنشر الحرارة.

– الأنواع التي تعمل بالفحم أو الوقود، تشع أول أكسيد الكربون الذي يسبب احتقان الأنف ومشاكل صحية أخرى مثل تلف الجهاز التنفسي والالتهابات.

– يمكن أن تكون الشوائب والمواد الناتجة عن احتراق السخانات الكهربائية خطيرة عند استنشاقها.

-عندما تتناول أول أكسيد الكربون بدلامن الأكسجين، فإن أول أكسيد الكربون يشغل مساحة الأكسجين في جسمك.

– عندما يختلط أول أكسيد الكربون بالدم، يصبح الأمر خطيرا، حيث يمكن أن يؤدي إلى الاختناق وفقدان الوعي بسبب نقص الأكسجين في الدم.

– التعرض الطويل للأبخرة والمواد الضارة المنبعثة من السخانات الكهربائية قد يؤدي إلى مخاطر أخرى مثل الصداع، تلف الدماغ، أمراض القلب.

نصائح في حالة استخدم المدفأة الكهربائية لوقت طويل

-استخدم دائما المرذاذ لزيادة الرطوبة في غرفتك أثناء الاستخدام الطويل للسخانات الكهربائية.

– تناول كمية كافية من الماء أو السوائل للحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب انسداد الحلق والممرات الهوائية الأنفية.

– تجنب استخدام السخانات الكهربائية القابلة للاحتراق والتهوية داخل المنزل لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون.

– تجنب وضع السخانات الكهربائية بالقرب من الماء ولمس السخان بأيد مبتلة عند توصيله بمصدر الطاقة، بحسب ما نشره موقع plumbnation.