18 أكتوبر المقبل تاريخ إجراء لقاء “السوبر الإفريقي”

ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة سيكون الخيار الأرجح لإقامة اللقاء

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي لموسم 2024-2025، والتي ستجمع بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفيدرالية، بين نادي بيراميدز ونادي نهضة بركان.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن بيراميدز بصفته بطل دوري الأبطال سيكون المستضيف للقاء، وتم تحديد يوم السبت 18 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة، في مواجهة عربية منتظرة على المستوى القاري. ومن المقرر أن تمنح اللجنة المنظمة النادي المصري مهلة لاختيار الملعب المناسب لاستضافة المباراة، وتشير المؤشرات إلى أن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة سيكون الخيار الأرجح لإقامة اللقاء، ما يجعل الحدث يعود إلى مصر بعد غياب دام ست سنوات عن استضافة مباراة السوبر الأفريقي.

وسيترتب على إقامة مباراة السوبر تعديل جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث ستؤجل مباريات ذهاب وإياب الدور التمهيدي الثاني للفريقين إلى يومي 25 و31 أكتوبر بدلًا من 18 و25 أكتوبر، في حال تأهل كلا الناديين بعد إنهاء الدور التمهيدي الأول. ويواجه بيراميدز في حال تأهله الفائز من مباراة ملانديجي بطل زنجبار وإنشورنس الإثيوبي، بينما يلتقي نهضة بركان الفائز من مواجهة دادجي بطل بنين وأهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.