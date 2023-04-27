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اقتصاد

18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة (خريطة)

الشروق أونلاين
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18 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة (خريطة)
أرشيف
الازدحام المروري

يسجّل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بولاية الجزائر، 18 مشروعا لتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة. من أجل التخفيف من الازدحام المروري في العاصمة.

وحسب ما جاء في وثيقة البرامج والإنجازات، التي عرضها الوزير لخضر رخروخ أمام اللجنة المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني، فقد تمّ الانطلاق في 10 مشاريع بنسبة تقدّم للأشغال تتراوح بين 20 و100 بالمئة.

وينتظر أن يشرع في إنجاز بقية المشاريع المسطّرة، بعد رفع التجميد عنها. تضيف الوثيقة التي اطلّع عليها “الشروق أونلاين”.

وتأتي هذه المشاريع “كإجراءات استباقية لمواجهة الازدحام المروري في عاصمة البلاد، تحسّبا لتكثيف و تطوير شبكة النقل العمومي، وحركة السير في الولاية”.

خريطة لمشاريع الطرق في ولاية الجزائر

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