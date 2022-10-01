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المدير العام لديوان الأراضي الفلاحية:

186 ألف فلاح استفادوا من عقود الامتياز لعصرنة نشاطهم

أيوب . ص
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186 ألف فلاح استفادوا من عقود الامتياز لعصرنة نشاطهم

كشف المدير العام لديوان الأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، عن استفادة 186 ألف فلاح على المستوى الوطني من عقود الامتياز الفلاحي على أراضيهم، بما يمكنهم من تطوير نشاطهم وعصرنته وفق المتطلبات الحديثة وكذا الاستفادة من قروض بنكية بفعل حق الرهن .

وأبرز المدير العام للديوان تواصل عملية منح عقود الامتياز للفلاحين عبر الوطن، مشيرا في ذات السياق إلى بلوغ نسبة 96 بالمائة لحد الساعة، أما الباقي فهي عبارة عن حالات استثنائية، منها ما هو متواجد بأروقة المحاكم إلى غاية الفصل فيها.

وكشف في تدخله على هامش انعقاد اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي ببومرداس، تحت شعار “60 سنة من الإنجازات لتحقيق الأمن الغذائي”، عن استفادة 186 ألف فلاح من عقود الامتياز على الأراضي التي ينشطون فيها، مضيفا بأن مصالحه تعمل على دفع الفلاح لخدمة الأرض بطريقة عصرية، حيث إن عقد الامتياز كما قال له قيمة بالغة، على غرار حق الفلاح في رهن الأرض والحصول على قروض بنكية تمكنه من تطوير نشاطه وفق متطلبات العصر .

ومن جهته، أبرز والي بومرداس، يحيى يحياتن، ضرورة التوجه نحو النشاط الفلاحي الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني، مثل المواد القابلة للتحويل، كالعنب بالنسبة لولاية بومرداس التي تحتل فيها المرتبة الأولى وطنيا، بإنتاج 40 بالمئة من المنتوج الوطني في هذه المادة، كما قال، ولم لا التوجه من إنتاج عنب المائدة إلى العنب القابل للتحويل كصناعة تحويلية .

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