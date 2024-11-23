200 مؤسسة ناشئة لدعم الاقتصاد الوطني مطلع 2025

ضمن تطلعات جامعة التكوين المتواصل في تعزيز ثقافة المقاولاتية

يسعى قطاع التعليم العالي إلى تعزيز ثقافة المقاولاتية، من خلال دعم الطلبة والأساتذة لإنشاء مؤسسات ناشئة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث تطمح جامعة التكوين المتواصل إلى المساهمة بإطلاق نحو 200 مؤسسة ناشئة هذا الموسم 2024/2025، بهدف دخول السوق الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، نظّمت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، السبت، يوما دراسيا بعنوان “تطلعات ريادية في المقاولاتية الجامعية”، وذلك في إطار إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية المنظم في الفترة ما بين 18 و24 نوفمبر، تحت شعار “المقاولاتية للجميع”.

وخلال اللقاء، أكّد مدير جامعة التكوين المتواصل، يحيى جعفري، أن القطاع يعمل على “تطوير الفكر المقاولاتي لدى الطلبة”، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك القدرة على ترك بصمة مميزة في هذا المجال، خاصة مع الدعم الذي تقدّمه الوزارة الوصية لتعزيز التوجّه نحو الانفتاح على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف المتحدث عن طموح مؤسسته التكوينية إلى إطلاق نحو 200 مؤسسة ناشئة، خلال الموسم الجاري مع مطلع 2025.

بالمقابل، قال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد مير، إن الوصاية تسعى إلى “تشجيع المقاولاتية والابتكار في الوسط الجامعي”، من خلال تبني العديد من الإجراءات، التشريعات، والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز هذه الثقافة، مشيرا إلى أن الهدف من إحياء الأسبوع العالمي للمقاولاتية هو “غرس ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الطلبة، الشباب، الأساتذة، والباحثين، وخلق جيل من رواد الأعمال والمقاولين”.

وأضاف مير، أن هذه الجهود تهدف إلى استحداث “جيل من الشركات الناشئة، المصغّرة، والمقاولاتية التي تسهم في التنمية الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على قطاع المحروقات”، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية تعد “خزانا للمادة الرمادية التي تعتمد عليها هذه الشركات”.

كما أشار إلى وجود 118 حاضنة أعمال، 107 مركز لتطوير المقاولاتية، 63 مخبرا للتصنيع، 55 دارا للذكاء الاصطناعي، و91 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار على مستوى مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في جميع أنحاء الوطن.

من جهتها، أوضحت مديرة مركز دعم وتطوير المقاولاتية بالجامعة، ضاوية بن قاسمي، أن هذا اللقاء يسعى إلى “التعريف بمفهوم المقاولاتية، تقديم منهجية عمل لإنشاء مشروع مقاولاتي ناجح أو إعداد مذكرة تخرج قائمة على مؤسسة ناشئة“.

كما يهدف إلى “تعريف الطلبة بمختلف الهيئات الفاعلة في المجال، مثل حاضنات الأعمال والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.