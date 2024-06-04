22 نصيحة تساعدك أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان

من الطبيعي أن يشعر الطالب بالتوتر قبل الامتحان، ومن الجيد أن يحدث ذلك لأنه يساعد في شحذ العقل وتعزيز التركيز، وبالتالي زيادة فرص النجاح.

لكن الأمر مختلف تماما إذا كان القلق مسيطرا بشكل كامل، ومن حسن الحظ أن كل ذلك يمكن تقليله إلى الحد الأدنى من خلال الاستعداد الجيد ليوم الامتحان.

الاستعداد قبل أيام

تعد الفترة التي تسبق الامتحان من يومين إلى ثلاثة أيام فترة حاسمة، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به في هذا الوقت للتأكد من أنك في أفضل حالة، عقليا وجسديا.

إعادة المراجعة

المراجعة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة (لأن وقتك محدود للغاية)، ودمج ما كنت تتعلمه في الأسابيع والأشهر السابقة، وتطبيقه من خلال بعض الاختبارات التدريبية.

اختبارات تدريبية

حاول العثور على بعض الاختبارات التدريبية وإجراؤها، سيؤدي هذا إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف المعرفية التي قد تكون لديك حتى لا تتفاجأ بأسئلة لا تعرف أجوبتها.

استخدام تقنية فاينمان

أفضل طريقة لإثبات معرفتك بموضوع ما هو مراجعته بصوت عال بدء من الأساسيات، استخدم شقيقك الصغير أو قطتك النائمة أو نباتك المحفوظ في أصيص كتلميذ لك.

الأولوية للنوم

من الأفضل أن تحصل على قسط جيد من الراحة في الليلة السابقة للامتحان بدلا من السهر طوال الليل وسوف يكافئك عقلك بمزيد من الوضوح والذاكرة والإبداع.

في هذا السياق، أظهرت إحدى الدراسات أن أداء الأشخاص المحرومين من النوم يماثل أداء الأشخاص الذين كانوا يتعاطون الماريجوانا بشكل كبير.

تناول إفطار جيد

تأكد من تناول وجبة إفطار جيدة من الكربوهيدرات والبروتينات بطيئة الإطلاق لتزويد جسمك وعقلك بتغذية ثابتة من الطاقة طوال اليوم.

تجنب السكريات

الأطعمة والمشروبات المعبأة بالسكر من المؤكد أنها تمنحك دفعة من الطاقة، ولكن بعد فترة وجيزة، ينتج جسمك الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم مما يجعلك تشعر بالنعاس، وهذا ليس جيدا لامتحان مدته 2 إلى 3 ساعات.

الوصول إلى مكان الامتحان قبل 30 دقيقة

لتجنب التأخر عن الامتحان الناتج عن أي ظرف، تأكد من الوصول إلى مكان الامتحان قبل نصف ساعة للعثور على قاعة الاختبار الخاصة بك.

تجنب الطلبة

عندما تصل إلى قاعة الاختبار، تعامل مع زملائك الطلاب المتوترين وكأنهم مصابون بفيروس الإيبولا،لأن التوتر معدي، وبغض النظر عن حالة استعدادك، فمن الأفضل أن تبقى في مساحة تفكيرك، بحسب موقع brainscape.

كيف تتصرف داخل قاعة الامتحان؟

– إحضار جميع الأدوات الضرورية

– عدم إدخال أشياء غير مصرح بها إلى قاعة الامتحان

– أثناء الامتحان،لا تجذب أي انتباه غير مرغوب فيه، مثل الالتفات أو الضحك أو الإشارة للأصدقاء

– من المؤكد أن الاختبار الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات سيؤثر سلبا على عضلات الظهر والرقبة لذلك يجب الحفاظ على الوضعية الصحيحة أثناء الجلوس.

– قبل بدء الامتحان، يمكن أن يساعد إغلاق العينين وأخذ أنفاس عميقة للتركيز في الإجابة.

– تجنب الخربشة على الطاولة في قاعة الامتحان لأن ذلك يثير شكوك المراقبين الذين قد يعتقدون أن الطالب يحاول الغش، وفقا لموقع parentcircle.

كيف تجيب على الأسئلة؟

– يجب التركيز أولا على الأسئلة السهلة التي يمكن الإجابة عليها بشكل جيد وسريع.

– إذا قرأت سؤالاولم تتمكن من الإجابة عليه فورا، فانتقل إلى سؤال آخر ثم عد إليه لاحقا بمجرد تعرفك على إجابته.

– في بداية الاختبار، كن منتبها لصوت “الناقد الداخلي” الذي يحاول أن يوسوس لك بأنك الوقت ينفد وأنك لم تقدم الإجابة الصحيحة، تجنب الاستماع لهذا الصوت.

– حدد المصطلحات،وابحث عن كلمات رئيسية مثل “تحليل” و”مقارنة” و”تباين” و”تحديد” و”وصف” و”تقييم” و”شرح” و”تلخيص”، تشير كل كلمة رئيسية إلى مهمة محددة تحتاج إلى تنفيذها في إجابتك.

– خطط للإجابة ونظم أفكارك وتأكد من تغطية جميع جوانب السؤال.

– لا تنتهي من الإجابة دون التحقق منه مرة أخرى.

– احتفظ بإجابتك النهائية في ورقة خارجية، حسب ما نشره موقع studocu.