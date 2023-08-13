-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

2200 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

الشروق أونلاين
  • 173
  • 0
2200 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة
أرشيف
التجارة عبر الهواتف

بلغ حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة حول العالم نحو 2.2 تريليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري. وفقا لتقديرات موقع “ستاتيستا”. 

وأشار الموقع المتخصّص في الإحصاء والتحليل المالي، إلى أن الأرقام المذكورة تمثل ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم.

وأرجع “ستاتيستا” ازدياد استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى سهولة الدخول إلى الإنترنت، وانتشار استعمال تطبيقات البيع والشراء.

كما تساهم وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، في زيادة وعي المستهلكين بعروض التجارة الإلكترونية.

ويتوقع “ستاتيستا” أن يستمر هذا النمو، خلال السنوات المقبلة. حيث ينتظر أن يصل حجم المبيعات عبر الهواتف المحمولة إلى 3.4 تريليون دولار عام 2027.

مقالات ذات صلة
بداية من سبتمبر.. القرض الشعبي يطرح تمويلات إسلامية لاقتناء السكنات    

بداية من سبتمبر.. القرض الشعبي يطرح تمويلات إسلامية لاقتناء السكنات    

الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

الوزير الأول: مركب الحجّار لإنتاج السكك الحديدية في الجزائر

طلب قياسي على النفط خلال الأشهر القادمة

طلب قياسي على النفط خلال الأشهر القادمة

2634 مليار.. أموال وفواتير سدّدها الجزائريون من بيوتهم!

2634 مليار.. أموال وفواتير سدّدها الجزائريون من بيوتهم!

تموين الإقامات الجامعية بالحبوب “حصريا” لديوان “OAIC”

تموين الإقامات الجامعية بالحبوب “حصريا” لديوان “OAIC”

عرقاب يشرف على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات

عرقاب يشرف على تنصيب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد