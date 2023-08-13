2200 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

بلغ حجم التجارة الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة حول العالم نحو 2.2 تريليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري. وفقا لتقديرات موقع “ستاتيستا”.

وأشار الموقع المتخصّص في الإحصاء والتحليل المالي، إلى أن الأرقام المذكورة تمثل ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم.

وأرجع “ستاتيستا” ازدياد استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى سهولة الدخول إلى الإنترنت، وانتشار استعمال تطبيقات البيع والشراء.

كما تساهم وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، في زيادة وعي المستهلكين بعروض التجارة الإلكترونية.

ويتوقع “ستاتيستا” أن يستمر هذا النمو، خلال السنوات المقبلة. حيث ينتظر أن يصل حجم المبيعات عبر الهواتف المحمولة إلى 3.4 تريليون دولار عام 2027.