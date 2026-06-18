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الجزائر

229.5 مليون سنتيم قيمة نصاب الزكاة في الجزائر

الشروق أونلاين
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229.5 مليون سنتيم قيمة نصاب الزكاة في الجزائر
أرشيف
تعبيرية

بمناسبة حلول السنة الهجرية 1448ه، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الخميس في بيان، أن نصاب الزكاة للعام الهجري الماضي، قد قدر بـ2.295.000 دينار، 229.5 مليون سنتيم.

ويمثل المبلغ المذكور قيمة 20 دينارا ذهبيا. أو ما يعادل وزن 85 غراما من المعدن الأصفر، الذي حدّدت قيمة الغرام الواحد منه، مطلع هذه السنة الهجرية، من طرف الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (AGENOR)،  بـ 27.000 دينار (عيار 18 قيراط).

“وعليه فإن النصاب يُحسب كما يلي: 85 × 27.000 دج = 2.295.000 دينار”، توضح الوزارة. مذكّرة بـ”وجوب إخراج ما نسبته 2.5 بالمئة من كل مال بلغ النصاب المذكور، وحال عليه الحول (العام)، من النقود أو من العروض التجارية والسلع، التي تقوّم بسعرها في السوق يوم زكاتها”.

وقالت الوزارة في ذات البيان، إنها “وضعت تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، من أجل دفع زكواتهم مباشرة فيها. أو صناديق الزكاة على مستوى مساجد الوطن”.

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