23 اتفاقية تجارية و4 مذكرات صحية تعزز الشراكة الجزائرية الموريتانية بنواكشوط

شهدت الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط توقيع 23 اتفاقية تجارية و4 مذكرات تفاهم في مجال الخدمات الصحية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وموريتانيين، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحول المعرض إلى فضاء فعلي لتجسيد فرص التعاون والاستثمار.

وأشرف وفد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفقة سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، وبحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، على مراسم التوقيع التي جرت ضمن فعاليات المعرض المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وحضر مراسم التوقيع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، وممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ورئيس مجلس الأعمال الجزائري–الموريتاني، إلى جانب ممثلي الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين وعدد من المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

وشملت الاتفاقيات قطاعات استراتيجية متنوعة، حيث وقعت شركة “سويدي كابل” اتفاقية تجارية بقيمة 15 مليون دولار، كما سجلت شركة “SYM” لصناعة الدراجات النارية حضورا ضمن الاتفاقيات المبرمة، إلى جانب مساهمة عدد من المؤسسات العمومية الجزائرية.

وفي قطاع المناجم، شهد المنتدى الاقتصادي توقيع مجمع سونارام، عبر فرعه “ENOF”، مذكرتي تفاهم لتصدير مواد معدنية نحو السوق الموريتانية، شملت مادة الدولوميت والبنتونيت الخاصة بالحفر، إضافة إلى كربونات الكالسيوم، مع إمكانية توسيع هذه الاتفاقيات مستقبلا لتشمل مواد معدنية أخرى.

أما في مجال الخدمات الصحية، فقد وقعت عيادة الأزهر الجزائرية أربع مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات وعيادات صحية عمومية وخاصة موريتانية، بما يعكس تنامي حضور الخدمات الجزائرية خارجيا والثقة المتزايدة التي تحظى بها الخبرة الطبية الجزائرية في السوق الموريتانية، خاصة في مجالات العلاج والتكفل الصحي والخدمات الاستشفائية المتخصصة.

ومن المرتقب أن يشهد المعرض خلال الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات وشراكات إضافية بين متعاملين اقتصاديين من الجزائر وموريتانيا في عدة قطاعات استراتيجية، ما يؤكد الحركية الاقتصادية التي أفرزتها هذه التظاهرة والدور المتنامي الذي بات يلعبه المعرض في دعم التعاون الثنائي بين البلدين.